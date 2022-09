Zdroj: Twitter.com/ABBA , Twitter.com/Bo Warren Vojak opísal chvíle v ruskom zajatí: Mučili ho hladom aj pesničkou od skupiny ABBA! Brit sa vymanil zo zajatia a opísal mučiace praktiky Rusov. Niektoré boli mimoriadne kruté, iné tak trochu bizarné. 27. september 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

Shaun Pinner je bývalý britský vojak, ktorému sa podarilo prežiť ruské zajatie a vyrozprávať svetu svoj príbeh. Shaunova manželka je Ukrajinka a po začiatku ruskej invázie sa rozhodol využiť svoje skúsenosti z vojenského výcviku a praxe a postaviť sa na Donbase ruským separatistom.

Falošná poprava

Shaun ešte v apríli, počas obliehania Mariupola, padol do ruského zajatia. Prežil peklo, no podarilo sa mu vyviaznuť a pre The Sun teraz opísal najhoršie mesiace vo svojom živote.

Keď ho ruskí separatisti obkľúčili, už tušil že niet úniku. „Najprv ma vyzliekli a potom mi celkom bezdôvodne vrazili nôž do stehna,“ opísal posledné chvíle pred zajatím Shaun.

Tyranských praktík bolo podľa Brita viacero. Ako obživu dostával len suchý chlieb a špinavú vodu. Mučili ho tiež elektrickým prúdom a raz vykonali akúsi falošnú popravu. Jeden z Rusov mu k hlave priložil zbraň a nechal ho myslieť si, že ide o poslednú chvíľu jeho života. Následne zbraň zložil a rozosmial sa s tým, že Shauna nezabije.

Zvláštna mučiaca technika

Praktiky, ktoré Shaun opísal, sú desivé, nie však až tak prekvapivé. Je známe, že zajatci bývajú často fyzicky i psychicky trápení rôznymi spôsobmi.

Jedna metóda bola ale naozaj nevšedná. Shaun musel 24 hodín neustále počúvať pieseň Mamma Mia od švédskej skupiny ABBA. Chronicky známy song hral v časovej slučke stále dokola.

„Už nikdy v živote nechcem počuť žiadnu pieseň od skupiny ABBA. A to som tú kapelu nemal rád ani predtým,“ hovorí Shaun.

Keď si už Shaun myslel, že mesiace trápenia sa nikdy neskončia, prišlo vykúpenie. Stal sa totiž súčasťou výmeny väzňov, ktorú sprostredkoval Roman Abramovič a z ruského zajatia sa tak vymanil.

