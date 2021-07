Zdroj: Instagram.com/showmeslovakia , instagram.com/zivot_dobrodruhov , instagram.com/alenka_z_liptova Výlet za najkrajšími skalami divných tvarov: Hríb, budzogáň a Jánošíkova päsť Naša krajina nás stále prekvapuje neobyčajnými miestami, ktoré dokážeme objavovať. Čo tak selfie pod skalným hríbom alebo obrovským budzogáňom? 24. júl 2021 VOCH Cestovanie

24. júl 2021 VOCH Cestovanie Výlet za najkrajšími skalami divných tvarov: Hríb, budzogáň a Jánošíkova päsť Naša krajina nás stále prekvapuje neobyčajnými miestami, ktoré dokážeme objavovať. Čo tak selfie pod skalným hríbom alebo obrovským budzogáňom?

Neviete kam na výlet? Už ste počuli o zaujímavom skalnom útvare Markušovský skalný hríb, Jánošíkovskej pästi alebo o budzogáni uprostred prírody?

Markušovský skalný hríb

Asi 5 kilometrov východne od obce Markušovce sa vypína najkrajší a najznámejší hríbovitý skalný útvar na Slovensku. Markušovský skalný hríb tvorí asi 8 metrov vysoká noha a klobúk o priemere 3 metre. Hríb sa nachádza vo výške 470 m n.m. nad korytom rieky Hornád.

Zaujímavosťou je, že „noha“ je tvorená zlepencom a klobúk pozostáva z pieskovca. Princíp vzniku tohto úkazu je zrejmý. Materiál, z ktorého je tvorená noha, je menej odolný voči zvetrávaniu ako pieskovcový materiál klobúka.

Tento nevšedný megahríbik je súčasťou prírodnej pamiatky Markušovské steny. Vedie k nemu turistický chodník z obce Markušovce i z obce Matejovce nad Hornádom. Túra nie je vôbec náročná, vhodná je aj pre deti a všetky vekové kategórie.

Jánošíkova päsť

Na úpätí vrchu Mních je asi 40 metrov nad cestou z Liskovej do Ružomberka ďalšia unikátna prírodná pamiatka – Skalná päsť (alebo tiež Jánošíkova päsť). Ide o 6 metrov vysoký skalný útvar, ktorý svojmu menu nie je nič dlžný.

Podľa miestnej povesti táto skala označuje miesto, na ktorom sa kedysi Jánošík so svojou družinou podujal ozbíjať ukrutného grófa.

Keď ale došlo k stretnutiu, grófovi hajdúsi vytasili na neozbrojených zbojníkov šable. Vtedy vybehol Jánošík a holými rukami si poradil so skupinou hajdúchov i grófom. A aby sa na to vraj nezabudlo, tak Jánošíkova družina vytesala do skaly tvar mohutnej zovretej päste.

Skalný budzogáň

Je obklopený hustým lesom, a preto ho nevidno ani z hrebeňa Súľovských skál. Turisti sa tu môžu dostať z kúpeľného mesta Rajecké Teplice po približne dvoch hodinách príjemnej prechádzky lesom po náučnom chodníku so 6 stanovišťami. A ako vznikol tento 14 metrov vysoký budzogáň?

Legenda hovorí, že v minulosti na svahu Žibrid rástol najväčší strom na svete – hromodub. Jedného dňa okolo neho prechádzal obor, ktorému chýbal budzogáň, a tak si povedal, že si ho z tohto stromu vyrobí. Ako si tak z hromoduba vyrezával svoj nástroj, nevšimol si, že z neho vyteká miazga a prilepil sa ňou o zem.

Keď to zistil, veľmi sa nahneval, z celej sily ho zapichol do zeme, preklial ho a z budzogáňa sa tak stala skala, ktorá tam stojí dodnes. V skutočnosti za jeho vznikom stojí však erozívna činnosť vody trvajúca dlhé storočia.

Pozrite si zaujímavé skalné útvary v našej fotogalérii a vyberte sa urobiť si svoje vlastné zábery.

