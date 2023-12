Youtuber počas výletu v Amerike natočil tú NAJDESIVEJŠIU ulicu: Je to ako Zombieland!

„Včera sme behali po schodoch, kde Rocky (boxer z rovnomenného kultového filmu, ktorého stvárnil Sylvester Stallone, pozn. red.) končil svoj beh a teraz sme vlastne na mieste, kde Rocky začínal, pretože tu vlastne všade okolo nás sú budovy, ktoré vyzerajú presne tak, ako kde Rocky býval," týmto komentárom začína český youtuber David Luu časť svojho videa, počas ktorej s partiou jazdia ulicou Kensington Avenue, kde sa to podľa jeho slov zvrhlo.

„Ide tu nejaká fakt šialená droga a je to normálne akoby reálny Zombieland,“ popisuje David to, čo vidí. Je to podľa neho naozaj odstrašujúce.