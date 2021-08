Zdroj: TASR/Jakub Kotian Z Afganistanu na Slovensko sa podarilo dopraviť 24 ľudí, niektorí požiadali o azyl Na Slovensko sa podarilo v uplynulých hodinách z Afganistanu dopraviť celkovo 24 ľudí. 19. august 2021 Zo Slovenska

19. august 2021 Zo Slovenska Z Afganistanu na Slovensko sa podarilo dopraviť 24 ľudí, niektorí požiadali o azyl Na Slovensko sa podarilo v uplynulých hodinách z Afganistanu dopraviť celkovo 24 ľudí.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Vojenský špeciál Ozbrojených síl (OS) SR dopravil 20 osôb a štyri osoby vzal český špeciál. Z Českej republiky na Slovensko tieto osoby priviezlo naše lietadlo.

Jedna Slovenka tam ostala

Medzi 24 osobami je 16 občanov SR a osem občanov Afganistanu, ktorí spolupracovali s OS SR. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) a minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS). Premiér Eduard Heger (OĽANO) priblížil, že najmladší člen na palube bolo desaťmesačné dieťa.

Slovenský vojenský špeciál bol do Afganistanu vypravený v pondelok (16. 8.) a spolu s ním aj desať členov OS SR, a to aj zo špeciálnych jednotiek. Pri evakuácii ľudí museli použiť aj zbrane na ich ochranu.

Slovensko je podľa premiéra pripravené vyslať aj ďalší špeciál, ak to bude potrebné. Závisí to podľa neho od koordinácie s partnermi.

Rezort diplomacie zatiaľ vie podľa Korčoka ešte o jednej Slovenke, ktorá sa nachádza v Afganistane, no nežiada o návrat do SR. „Ubezpečila, že je v bezpečí a má pripravené evakuačné alternatívy,“ priblížil s tým, že sa hlásia aj ďalšie desiatky ľudí, ktorí tvrdia, že spolupracovali so Slovenskom.

Požiadali o azyl

Korčok informoval, že ôsmi Afganci po príchode na Slovensko požiadali o azyl. Nachádzajú sa v záchytnom tábore v Humennom a sú v karanténe.

Všetci prejdú azylovým konaním, náš migračný úrad sa musí do pol roka vyjadriť, či spĺňajú podmienky. Korčok ubezpečil, že ku každej osobe sa pristupuje individuálne.

Minister zahraničných vecí tiež priblížil, že sme boli pripravení prijať desať osôb, ktoré spolupracovali so spojeneckými misiami. Kapacita letu sa však naplnila našimi občanmi a Afgancami, ktorí pomáhali OS SR.

„Číslo desať bola odpoveď SR na prosbu členských štátov EÚ a NATO, ktorí pôsobili dlhodobo v Kábule a mali tisícky afganských spolupracovníkov,“ povedal s tým, že partneri sa obrátili s prosbou aj na nás.

„A na to pán premiér povedal, že sme pripravení zobrať desiatich. My sme pôvodne nevedeli o tom, že občania SR a tí, ktorí s nami spolupracovali, naplnia celú kapacitu nášho lietadla,“ dodal.

Boli prestrelky

Naď priblížil, že akcia bola koordinovaná z letiska v Tadžikistane, bolo potrebné získať povolenie na pristátie v Kábule. Operácia sa podľa jeho slov natiahla aj pre potrebu zabezpečiť bezpečnú evakuáciu ľudí, keďže v okolí letiska boli prestrelky a vládol chaos.

Korčok upozornil, že v tomto prípade nejde o migrantov, ale utečencov. „Toto nie je migračná vlna z roku 2015. Toto je vlna, ktorá je vyvolaná vojnou. Toto nie sú migranti, ale sú to utečenci, ktorí majú právo podľa Ženevskej konvencie požiadať o azylové konanie,“ povedal s tým, že každá krajina potom individuálne posúdi, či spĺňajú náležitosti.

