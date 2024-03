31. marec 2024 TOS Lifestyle Za volantom sú následky MIKROSPÁNKU často fatálne: Robíte TO aj vy? Riskujete, že ho dostanete Mikrospánok za volantom býva mimoriadne nebezpečný. Ktorou činnosťou zvyšujete jeho pravdepodobnosť a ako mu naopak účinne predchádzať?

Zdroj: Dnes24.sk/DALL-E (umelá inteligencia)

Zrejme už všetci zažili ten pocit, keď pri dlhšom sedení za volantom alebo pri práci za počítačom sa nám začnú zatvárať oči. To sú prvé príznaky mikrospánku, stavu, ktorý môže byť nielen nepríjemný.

Mikrospánok trvá zvyčajne len pár sekúnd, za takým volantom je však aj mimoriadne nebezpečný a jeho následky môžu byť fatálne.

Pri ponocovaní pozor

Mikrospánok je častý u ľudí trpiacich narkolepsiou, čo je chorobná spavosť alebo potom u ľudí, ktorí si v noci nedoprajú dostatok spánku.

Vedecká štúdia odhalila, že keď ľudia spali len šesť hodín v noci počas dvoch týždňov, je to to isté, akoby celú jednu noc nespali vôbec.

Inými slovami, ak ponocujete a zvyknete spať len zhruba šesť hodín denne, je to to isté, akoby ste celú noc nespali. A v takom prípade práve na to treba myslieť zakaždým, keď si zadáte za volant. Nehôd, na začiatku ktorých bol mikrospánok, je extrémne veľa.

Zdroj: Dnes24.sk