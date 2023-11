12 Galéria Zdroj: iMeteo.sk/webcam.eu , WetterOnline ZÁBERY ako z rozprávky: ZIMA je tu! Do Álp dorazila nová snehová nádielka Posledné dni Európu sužuje vietor a dážď. V Alpách však už napadla ďalšia poriadna snehová nádielka. 4. november 2023 Zo zahraničia

4. november 2023 Zo zahraničia ZÁBERY ako z rozprávky: ZIMA je tu! Do Álp dorazila nová snehová nádielka Posledné dni Európu sužuje vietor a dážď. V Alpách však už napadla ďalšia poriadna snehová nádielka.

Do Álp už dorazila zima. Ako informoval portál iMeteo.sk, viaceré lokality v nadmorskej výške 1 500 metrov sa odeli do biela, no hranica sneženia postupne klesala až do nadmorskej výšky 1 000 metrov.

Sneh narobil aj problémy. V dôvodu sneženia museli uzavrieť viaceré alpské priesmyky. Na niektorých úsekoch bolo treba snehové reťaze.

Lepšie podmienky na lyžovanie

„Výrazne si polepšili všetky rakúske ľadovcové skiareály, ktoré sú už teraz všetky v prevádzke. Na zjazdovkách tam teraz už leží obvyklé množstvo snehu pre danú ročnú dobu a v ďalších dňoch tam už budú veľmi dobré podmienky na lyžovanie,“ píše portál.

Treba si však dávať pozor. Kvôli napadnutému čerstvému ​​snehu sa zvýšilo aj nebezpečenstvo lavín. Napríklad na viacerých miestach vo švajčiarskych Alpách platí 5. stupeň nebezpečenstva pádu lavín.

V strediskách nad 1 500 m n. m. napadlo do 10 centimetrov nového snehu, no miestami až 20. Na horách nad 2 000 m n. m. je to nad 20 cm, lokálne aj okolo 50 cm.

Snežilo aj v Česku

Sneženie potešilo aj našich západných susedov. „Snežiť začalo v noci zo štvrtka na piatok na hrebeni Šumavy. Takmer 10 cm snehu napadlo napríklad na Blatnom vrchu. Snežiť začalo počas piatka aj na hrebeni Krkonôš,“ píše iMeteo.sk.

Sneh tu však dlho nevydrží a už počas víkendu by sa mal pomaly topiť.

