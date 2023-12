22. december 2023 Rastislav Búgel Zo zahraničia Záchranár o chvíľach HRÔZY po vyčíňaní strelca v Prahe: SLZY ledva udržali aj skúsení doktori! Záchranár, ktorý bojoval o život zranených po streľbe na univerzite v Prahe, sa podelil o príšerne smutné svedectvo.

Známy český záchranár Marek Dvořák opísal chvíle hrôzy v pražskej nemocnici, kde bojovali o život ranených po besnení vraha na univerzite.

„Musím povedať, že nič horšie som za svoju kariéru asi nevidel,“ napísal na Facebooku.

Stelesnené zlo

Vraví, že sa v ňom miesi adrenalín, ľútosť a hnev. „Videl som tu množstvo dosť otrlých doktorov so slzami na krajíčku. Videl som dnes veci, ktoré musím ešte nejako vnútorne spracovať,“ opisuje a dodáva: „Hlbokú sústrasť obetiam a ich rodinám. Je to šialená nespravodlivosť, stelesnené zlo, je mi to veľmi ľúto. Zraneným skoré uzdravenie. To je najdôležitejšie,“ vraví Marek Dvořák.

Zlo plodí ďalšie zlo

Záchranár vzdal „mega úctu“ všetkým kolegom vo Fakultnej nemocnici v Motole.

„Všetko fungovalo a všetci robili absolútne maximum. Je vidieť, že keď sa stane fakt prúser, sme schopní všetko nechať, zísť sa a fungovať ako jeden skvelý tím,“ dodal.

A pre verejnosť pridal ešte jeden odkaz: „Nevkladajme energiu do hejtov smerom k páchateľovi, nezaslúži si to a zlo iba plodí ďalšie zlo. Buďte na seba opatrní, zomknite sa, pomôžte obetiam a pozostalým, urobte všetci všetko pre to, aby sa nič také neopakovalo…“

