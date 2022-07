Zdroj: pixabay.com Leto je obdobie HMYZÍCH náletov: Aj bez chémie sa vám komáre vyhnú veľkým oblúkom Obklopte sa rastlinkami, ktoré sú pre nich postrachom alebo si vyrobte jednoduchý, ale účinný repelent. 24. júl 2022 Monika Hanigovská Magazín

V lete príroda naplno ožíva a s ňou aj hmyz. Ak nechcete v nej len opatrne našľapovať, byť v záhrade alebo počas prechádzky mestom stále v strehu, vyskúšajte prírodné odpudzovače. Stačí niekoľko bylín a prestanete odháňať malé krvilačné potvorky.

Naučte sa, kde hľadať

„Elektrické odpudzovače hmyzu môžu nahradiť pôvabnejší pomocníci v kvetináčoch či v záhonoch. Komáre totiž odpudzujú niektoré okrasné rastliny ako afrikan, rozmarín alebo levanduľa,“ vysvetľuje pre blesk.cz známa bylinkárka Jarmila Podhorná. Bylinkárka zároveň prezrádza, že pokožku od štípancov či vpichu je možné potierať rozdrvenými listami ligurčeku alebo paliny.

Ktoré ďalšie bylinky vás ochránia?

Chcete toto leto prežiť bez štípancov, zapálenej kože či škrabania? Obklopte sa ďalšími vhodnými bylinkami. Dotieravé komáre odpudzuje bazalka, kocúrnik obyčajný, mäta pieporná, rozmarín a napríklad aj šalvia.

Ak chcete rastlinky priamo použiť, najprv natrhajte listy a rozdrvte ich v dlaniach. Uvoľnené éterické oleje vtrite do pokožky. Chcete ochranu do kabelky? Vyrobte si prírodný odpudzovač. Je to jednoduché a ešte ušetríte nejaké to euro navyše.

Prírodné repelenty do rozprašovača

Citronelu používajú mnohé známe odpudzovače. Skúste si vyrobiť jej prírodnú variantu. „Aby ste odradili rôznych lietajúcich a lezúcich kamarátov z prírody, využite éterické oleje citronely. 20 až 30 kvapiek narieďte v 50 ml vody, zmes prelejte do spreja, silno pretrepte a ihneď nastriekajte na oblečenie. Pred každým novým streknutím zmes znovu pretrepte,“ radí Adéla Zrubecká z odboru aromaterapie.

Aj prostriedok vhodný pri kĺbové a svalové bolesti môžete použiť v boji proti hmyzu. Na prípravu ďalšieho domáceho repelentu budete potrebovať 200 ml Alpy, 20 až 30 klinčekov a citrónovú kôru. Do Alpy pridajte klinčeky a nakrájanú citrónovú kôru. Roztok nechajte 48 hodín lúhovať, zmes prelejte do rozprašovača. A je to!

Tak čo, vyskúšate?

