30. január 2020 Anton Hrachovský Regióny Zámčania sa spojili proti ĽSNS: Doučíme vás dejepis, odkázali transparentami

Po vzore iných miest, aj v Nových Zámkoch sa zišli v jeden deň dve verejné zhromaždenia. V centre sa stretli kotlebovci a ich odporcovia.

Vo štvrtok 30. januára sa v centre Nových Zámkov stretli dve zhromaždenia. Kým v jednej časti, pri Kovaku, stáli na pódiu priaznivci a predstavitelia ĽSNS, na druhej strane námestia, od sochy svätej Trojice po Farský kostol, sa zhromaždili ich odporcovia.

Protestné zhromaždenie Nové Zámky Proti Nenávisti si dalo za cieľ poukázať na frustráciu z aktuálnej politickej situácie, aj na fakt, že ĽSNS podľa nich problémy nevyrieši.

Dve protichodné zhromaždenia

Ako samotní organizátori „tichého protestného pochodu“ vopred avizovali, ich protest mal byť tichý, bez skandovania hesiel, nadávok a označovania názvami ako „fašisti“ či „náckovia“. „Ako slušní občania sa dištancujeme od nenávisti, preto prosíme, aby ste nehlásili nadávky, ani iné podobné názvy ako “fašisti”, či “náckovia”. To, za čo stojíme vieme ukázať aj slušne,“ nechali sa vopred počuť organizátori zhromaždenia Nové Zámky Proti Nenávisti.

Obe zhromaždenia začali o 16.00 hodine. Na poriadok dohliadali príslušníci policajného zboru i mestskej polície. Účastníci zhromaždenia si už vopred pripravili transparenty, na ktorých boli nápisy ako „Vaše babky by sa za vás hanbili“, „Nové Zámky sú za lásku“ alebo „Nechceme extrémizmus a nenávisť“.

Segregácia nie je riešením

„My sme tu hlavne preto, že sme chceli podporiť tento protest proti kotlebovcom. Myslíme si, že do politiky nič priniesť nechcú a sú tam iba preto, lebo ich hlavnou kampaňou sú hoaxy a chcú iba zakazovať veci, ktoré si myslia že nie sú dobré, ako napríklad potraty. Oni nie sú ta správna cesta. Keď ich zvolíte, ničomu Slovensku neprispejete,“ povedal pre Dnes24 mladík Boris, ktorý prišiel aj s partiou kamarátov.

Na otázku, prečo sa rozhodol navštíviť protestné zhromaždenie, nám odpovedal aj Dušan: „Preto, lebo ani v Nových Zámkoch nie sú tamtí nešťastníci vítaní. Aby bolo jasné, že nielen progresívna ľavica je proti fašistom, ale aj pravicoví liberáli.“

„Ja osobne som prišla preto, lebo si myslím, že táto forma politiky, takéto združenia, nie sú hodné štátu, ktorý patrí do Európskej únie. Majú právo na svoj názor a my máme tiež právo, aby sme sa postavili za to, že si myslíme, že to čo oni robia nie je správne. Ja ich neodsudzujem, lebo to by bola tá istá vec, len z inej strany. Myslím si, že nejaké násilie alebo extrémizmus a segregácia vôbec nie sú riešením na problémy súčasnej spoločnosti. Myslím si, že k tomu potrebujeme konštruktívny dialóg a nie je riešenie, že poukazujeme na niektoré skupiny, či už etnického alebo iného pôvodu. To sme tu už v dejinách mali a neviedlo to k dobrý veciam,“ vyjadrila svoj názor mladá žena Krisztina.

Strana Mariana Kotlebu a jej predvolebné preferencie silno polarizujú názory slovenskej verejnosti. K podobnej situácii s dvomi „protichodnými“ zhromaždeniami došlo nedávno v Košiciach, Levoči, Beluši. V stredu 29. januára sa protest poti kotlebovcom konal aj v Nitre.

Parlamentné voľby do Národnej rady SR sa budú konať 29. februára 2020. O hlasy občanov sa uchádza 25 politických strán a hnutí, medzi nimi aj ľudia z Nových Zámkov.

Správu budeme aktualizovať!

