Máme PANIKÁRIŤ? V našich škôlkach NARASTÁ počet detí s infekčným ochorením! Len nedávno sme sa vystrábili z koronavírusu a už tu šarapatí ďalšie infekčné ochorenie? Túto otázku si isto kladú rodičia detí v materských škôlkach. O čo ide? 7. jún 2023

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Oproti predošlým dvom rokom sa v škôlkach v oveľa väčšej miere rozmohol šarlach. „Ide o infekčné ochorenie, ktoré spôsobujú streptokoky. Nepríjemné je, že z tohto ochorenia sa často nedá dostať hneď na prvýkrát. Vracia sa aj dva alebo trikrát po pár dňoch od posledného prekonania,“ uvádza portál RTVS, ktorý na túto tému upozornil.

Ako pokračuje v článku, tak počas pandémie sa dal výskyt šarlachu napočítať na prstoch rúk. „Teraz sa situácia otočila a krivka výskytu, hlavne v materských školách, sa prudko zvyšuje. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR mal k 23. máju nahlásených 187 prípadov šarlachu, kým v roku 2021 bolo za celý rok nahlásených iba 18 prípadov,“ dodáva web.

Panika má ísť bokom

Hovorí o tom hovorkyňa ÚVZ SR Dáša Račková. „Ak to porovnáme s rokmi počas pandémie, tak, samozrejme, že ten nárast hlásených prípadov tam evidujeme. Ak ale hlásené prípady porovnávame s rokmi pred pandémiou, nebadáme tam aktuálne zvýšený nárast týchto ochorení. Keď si zoberieme posledných 10 rokov, tak od roku 2013 do roku 2023, ak vyjmeme pandemické roky, tak každoročne sme mali nahlásených od 200 do 300 prípadov šarlachu,“ povedala pre RTVS.

Ako sa prejavuje?

Podľa slov Račkovej je šarlach je ochorenie, ktoré sa prejavuje horúčkou, angínou a kožnými vyrážkami. „Typické podľa nej je, že sa vyskytujú v podbrušku, v lakťovej jamke, na bokoch trupu alebo po spodnej časti stehien, najmä po vnútornej časti stehien,“ dodala.

“Liečba je najmä antibiotická. Očkovanie či už proti angíne alebo šarlachu nie je k dispozícii. Ak ide o preventívne opatrenia, je veľmi dôležité dbať na základné hygienické návyky, ako je napríklad časté dôkladné umývanie rúk. Treba zostať doma, liečiť sa a kontaktovať lekára, ktorý potom určí ďalší postup liečby,“ podotkla hovorkyňa.

Treba však podotknúť, že nie všetky prípady sú nahlásené. Zrejme tak výskyt šarlachu bude oveľa vyšší. „Keďže kmeňov streptokokov je viac, tak sa prakticky ľudia môžu šarlachom nakaziť aj opakovane. Najčastejšie sa toto ochorenie vyskytuje u detí od 5 do 10 rokov,“ dodáva portál.

