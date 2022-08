Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Žena naletela na MEGA podvod: Údajnému americkému vojakovi poslala 110-TISÍC eur! Podvodníci sa nezľaknú ničoho. Presvedčila sa o tom aj žena, ktorá prišla o poriadny balík peňazí. 2. august 2022 Krimi

„Polícia v Topoľčanoch upozorňuje občanov na množiace sa podvody, kedy sa neznámy muž vydáva za „amerického vojaka“ a tiež podvody zamerané na získanie údajov z vašich platobných kariet,“ informuje nitrianska krajská polícia.

Prišla o poriadnu sumu

V dvoch prípadoch sa neznámy páchateľ cez internetovú stránku vydával za amerického vojaka.

Na sociálnych sieťach sa podvodník skontaktoval so ženou v strednom veku z okresu Topoľčany.

„Tvrdil, že je americký vojak, ktorý je teraz v Nemecku a do neznámej anglickej banky mu chodia peniaze, ku ktorým sa nevie dostať. So ženou nadviazal bližší kontakt a získal si jej dôveru. Požiadal ju, či by mu pomohla so splátkou 140-tisíc eur. Následne pod rôznymi zámienkami a prísľubmi vrátenia peňazí (platenie poplatkov za zaslanie peňazí na Slovensko ako aj platbami za právnické a iné služby spojené s vrátením peňazí poškodenej) od poškodenej vylákal približne 110-tisíc eur,“ opísala udalosti prípadu polícia.

Druhá žena mala šťastie v nešťastí. Podobným spôsobom prišla „iba“ o 5-tisíc eur. Vyšetrovateľ v tejto súvislosti prijal trestné oznámenie pre podozrenie zo zločinu podvodu.

Nenechajte sa nachytať

Polícia zároveň upozorňuje na ďalší typ množiacich sa podvodov. Ide o známy scenár z inzertného portálu, kedy podvodník prejaví záujem o predávanú vec a následne svoju obeť kontaktuje najčastejšie pomocou aplikácie WhatsApp. Nič netušiacej obeti príde odkaz, ktorý sa tvári ako inzertný portál, nechýba ani logo Slovenskej pošty.

„Na stránke od vás budú požadovať údaje z vašej karty pod zámienkou prevodu platby na účet. Alebo druhým variantom je podobná stránka, ktorá vás informuje o tom, že kuriér, ktorý má prísť po balík je objednaný a vám stačí už len vyplniť údaje z karty. Hneď po tom, ako vás podvodník kontaktuje, je jasné, že nejde o skutočnú osobu. Spoznáte to predovšetkým podľa obsahu správ, ktorý je väčšinou napísaný lámavou slovenčinou,“ dodáva polícia.

Topoľčianska polícia zaznamenala v poslednom období až päť podobných prípadov.

Foto: ilustračné

