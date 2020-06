10. jún 2020 Milan Hanzel Šport Hokej Ženy v zákulisí slovenského hokeja: Mám rada VÝZVY, preto som v košickom klube!

Hýbu svetom a aj našim hokejom! Áno, máme na mysli nežné pohlavie. V našom seriáli sme ako tretiu vyspovedali marketingovú špecialistku z HC Košice Alicu Šmelkovú.

Náš seriál rozhovorov s dámami, ktoré pracujú v slovenskom hokeji, odštartovala hlásateľka a asistentka generálneho manažéra z Michaloviec Chelsea Jeanette Kubek. Ako druhá prišla na rad sympatická Bratislavčanka Magdaléna Čerhitová, ktorej učarovalo rozhodovanie. No, a do tretice je tu Alica Šmelková, ktorá v košickom klube zastáva funkciu: manažér marketingu a obchodu.

Ako ste sa dostali vlastne k hokeju?

„V roku 2019 som mala tú česť byť súčasťou organizačného výboru IIHF (Medzinárodná federácia ľadového hokeja) MS v ľadovom hokeji, v mojom rodnom meste, ktorými sú Košice. Ponuku som vtedy bez akéhokoľvek váhania prijala. Mala som pod taktovkou úlohy ohľadom fungovania skyboxov, či komunikáciu s partnermi a ďalšie dôležité veci.“

Vlaňajší šampionát bol ostrosledovaný, čiže ste mali práce nad hlavu, je tak?

„Samozrejme, no okrem množstva práce so skvelými ľuďmi sme zažili aj naozaj úsmevné situácie.“

Mali ste aj ďalšie ponuky pracovať pre IIHF?

„Áno, lenže z toho kvôli pandémii koronavírusu nič nebolo. Mala som pracovať na MS do 18 rokov, ktoré sa mali konať v Spišskej Novej Vsi.“

Aký ste mali vzťah k hokeju pred nástupom na tento flek?

„Môj vzťah k hokeju? Spomienky siahajú do detstva, keď sme s rodičmi hokej často sledovali v televízii a prežívali fandenie našim hokejistom. Aj neskôr som pravidelne hokejom žila a bolo tomu tak aj pred mojim nástupom do HC Košice.“

Čo vás presvedčilo k tomu, aby ste pracovali v hokejovom prostredí?

„Vôbec nič, pretože tak som to v daný čas cítila a splnila som si jeden zo svojich snov. Milujem svoju prácu a marketing bolo vždy to, čo som chcela robiť.“

Radili ste sa s niekým, či vôbec ísť do prevažne mužského kolektívu?

„Nie, vôbec som to neriešila, vzala som to ako výzvu a išla do toho bez ohľadu na to, či je tam viac mužov alebo žien.“

Čo na to povedalo vaše okolie?

„Moji najbližší ma poznajú a vedia, že som si vybrala vlastnú cestu, po ktorej chcem ísť a vždy si aj tak urobím tak, ako to cítim ja.“

Aký názor na to mal, či má váš partner?

„Tak to by som veľmi chcela vedieť aj ja! Na svojho životného partnera totiž ešte stále čakám.“ (úsmev)

Niet pochýb o tom, že svoju prácu v hokeji milujete, takže neľutujete, že ste sa rozhodli pre túto sféru?

„Nie, nikdy, ba ani sekundu.“

Prezradíte, aké boli vaše prvé pocity po nástupe do klubu HC Košice?

„Bola som nesmierne šťastná, že som dostala šancu. Takže nechýbali radosť a nadšenie. Nesmiem zabudnúť na to, že som to brala a beriem aj ako výzvu. Tie mám v živote skutočne rada.“

Ako vás prijali v tíme mužov, či v športe, v ktorom je ich výrazná prevaha?

„Samozrejme, že v takomto kolektíve to budú mať ženy vždy ťažké, o čom si vieme prečítať rôzne články, ale žijeme modernej dobe, kde rozdiel pohlaví nehrá rolu. Ale určite, že sa nám ženám presadzuje ťažšie.“

Čo je podľa vás plusom tejto práce?

„Stretávanie a spoznávanie nových ľudí, úplne iný pohľad na hokej s veľmi intenzívnymi zážitkami. Verím, že ešte zažijem silnejšie priateľstvá, zoznámim sa, či prídem do styku s ďalšími skvelými osobnosťami a nadobudnem neskutočné skúsenosti.“

Viete si predstaviť, že by na čele hokejového zväzu raz stála žena, tak ako to je v prípade prezidentky Čapútovej?

„Poviem to tak, že zastávam názor, že vždy ide o vlastnosti, charakter a skúseností danej osoby a nie o to, či je to žena alebo muž.“

