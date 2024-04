Ženy vyzradili, ČO je na mužoch najviac SEXI: Nie sú to oči, výška či postava!

Ideál mužskej krásy sa v priebehu rokov zásadne menil. Boli to svalovci, uhladení elegáni aj metrosexuáli.

Zaujíma vás, čo najviac upúta ženu 21. storočia? Niečo viac o ich tajnom vkuse prezrádza nedávna anketa na vzorke 2-tisíc žien. Informujú o tom noviny The Sun, ktoré sa odvolávajú na zoznamku Illicit Encounters.

„Ženy prezradili, že upadajú do mdlôb vďaka širokým ramenám, vysokým lícnym kostiam a chlpatej hrudi,“ opisuje tamojší denník. V top atraktívnosti sa ocitli modré oči, ktoré boli vyhodnotené ako najkrajšie, nasledovali blond vlasy a hneď po nich v tesnom závese skončili muži s hnedými vlasmi. Ženám sa pozdávajú „trendy fúzy,“ zelené oči a dokážu ich zaujať muži s piercingom a tetovaním.

No len jedna vec sa dostala do samého popredia, pričom mnohí muži to vnímajú skôr ako nedostatok ako prednosť. O čo ide? Prečítate na druhej strane.