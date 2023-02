16 Galéria instagram.com/thesecondcollection , instagram.com/savannahhayesstudio Zdroj: instagram.com/keepmoathomes Špičková dizajnérka ukázala TOP jarné dekorácie na rok 2023: Zmenia a zútulnia váš domov! Chcete svoj príbytok zútulniť alebo vniesť mu viac sviežosti či nápaditosti? V tom prípade si pozrite jarné trendy 2023. 19. február 2023 Monika Hanigovská Magazín

Známa interiérová dizajnérka Courtney Marquezová opísala, aké bytové dekorácie ovládnu tohtoročnú jar. Podľa jej slov je potrebné sa držať myšlienky, že „menej je viac." Prikláňa sa k minimalizmu, aby estetika skutočne vynikla. Informuje o tom portál Living Spaces.

Známa interiérová dizajnérka Courtney Marquezová opísala, aké bytové dekorácie ovládnu tohtoročnú jar. Podľa jej slov je potrebné sa držať myšlienky, že „menej je viac.“ Prikláňa sa k minimalizmu, aby estetika skutočne vynikla. Informuje o tom portál Living Spaces.

Indigo pôsobí sviežo

„Trend indigových farieb pôsobí na jar sviežo. Indigo má v sebe ženskú aj mužskú kvalitu. Je všestranný pre vnútorné aj vonkajšie priestory a dobre kontrastuje so silnými neutrálnymi farbami. Pripomína to májové kvety, ideálne na toto ročné obdobie,“ opísala dizajnérka.

Tmavomodré farbivo má množstvo odtieňov a aj preto bolo vždy obľúbené medzi návrhármi interiérov. Výborne vynikne na kresle, gauči, taburetke alebo napríklad záclonách či dekoračných poduškách.

Niečo na vytvorenie jarnej atmosféry

Rok 2020 prial prírodným materiálom. Tie ešte viac vynikajú počas jarného obdobia. Living Spaces pripomína, že tento trend bude na jar 2023 ešte silnejší než kedykoľvek predtým. Zažijeme boom „neutrálnych odtieňov, bielych povrchových úprav a prírodných prvkov,“ opisuje interiérová dizajnérka.

Využite preto čaro prírody! To nezaťaží ani váš domáci rozpočet. Zamerajte sa na zeleň, ratan, jutu, ľan či terakotu. Trendom bude aj biela farba v rôznych odtieňoch, čo dizajnérka hodnotí ako „ľahký spôsob, ako navodiť jarnú atmosféru“.

Biela v interiéri pôsobí čisto a sviežo a zväčšuje priestory: „Je to ľahký spôsob, ako navodiť jarnú atmosféru.“ Skúste svoj starší kus nábytku premaľovať na bielo. Hitom bude povrchová úprava, ktorá nezakrýva pôvodnú farbu dreva: „Skoro by to malo vyzerať, akoby to prešlo nejakým opotrebovaním, malý úlomok tu a tam, alebo škrabanec vytvára uvoľnenú estetiku.“ Tak či onak, nič nepokazíte akýmkoľvek výberom bielej.

Čierna dodá hĺbku

Prekvapila vás táto farba? Na jar bude hitom a nájdete ju často v textúre a povrchovej úprave, od zamatu a kože až po prírodné drevo a ťažké kobercové väzby.

„Čierna sa momentálne používa ako kontrastná farba. Je to v líniách, okrajoch a detailoch prešívania. Čierna, ktorá je užitočná na uzemnenie farieb a dodanie hĺbky každému priestoru, sa osvedčila ako základ dizajnu, ktorý tu zostane.“ Nebojte sa čiernej, a skúste si len skomponovať so sviežou farbou.

Kontrast

Stavte na kontrast a kombinujte maximálne dve farby. Hitom budú kombinácie sýto červenej a sviežej bielej, indigo farby a neutrálnej sivej či trblietavej metalízy a prírodného dreva. „Každá z týchto kombinácií však závisí od tónu a štýlu vášho priestoru. Vytvorenie jednej vízie pre váš domov, je tým kľúčom,“ vysvetlia dizajnérka.

Zmiešaná metalíza

Ak milujete blýskavé až trblietavé veci, prídete si určite na svoje. Ďalším trendom budú metalické farby vyladené ako šperky. Doprajte si dekorácie v odtieňoch zlatej alebo striebornej. Aj v tomto prípade však platí, že menej je viac: „Musíte dávať pozor, aby ste nič neprehnali, menej je viac, a vyzerá to jednoduchšie, čistejšie a lepšie,“

Ak stále váhate, skúste retro farby a geometrické vzorce. Aj tie budú veľkým hitom.

