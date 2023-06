Zdroj: TASR/Jakub Kotian ZMENA na poslednú chvíľu: Matovičova strana chce ísť do volieb pod novým NÁZVOM Politické strany mali čas na zmenu názvu iba do štvrtka. Strana Igora Matoviča to stihla tesne pred vypršaním času. 9. jún 2023 Jakub Forgács Politika

V posledný možný deň požiadal Igor Matovič o zmenu názvu svojej strany. Informoval o tom portál Tvnoviny.sk. O hlasy voličov sa podľa portálu bude uchádzať „OĽANO a priatelia: Obyčajní ľudia (OĽANO), Nezávislí kandidáti (NEKA), NOVA, Slobodní a zodpovední, Pačivale Roma, Magyar Szívek“.

„My sme prišli s novou skratkou „OĽANO a priatelia“, na čo sme mali veľmi dobré ohlasy od našich sympatizantov, že sa im veľmi páči táto skratka. Tak sme sa rozhodli ju celú dať na začiatok názvu,“ vysvetlil pre Tvnoviny.sk Michal Šipoš, čo ich k zmene motivovalo.

„Zistili sme, že včera bol do podateľne doručený návrh na zmenu stanov v politickej strane OĽANO s návrhom na zmenu názvu. Pričom zapísané do registra to bolo o 14.30 h, to znamená, že to bolo podané včas,“ povedala pre portál riaditeľka odboru volieb na rezorte vnútra Eva Chmelová.

