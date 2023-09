Zdroj: Facebook.com/Juraj Droba Župan Droba je v EUFÓRII, Stal sa otcom: Syn dostal netradičné meno a manželka vrúcny odkaz Krásne vyznanie milovanej manželke. Predseda Bratislavského kraja Juraj Droba adresoval manželke Mirke vrúcny odkaz plný lásky po tom, čo mu priviedla na svet syna. Tomu dali manželia netradičné meno. 6. september 2023 han Zo Slovenska

6. september 2023 han Zo Slovenska Župan Droba je v EUFÓRII, Stal sa otcom: Syn dostal netradičné meno a manželka vrúcny odkaz Krásne vyznanie milovanej manželke. Predseda Bratislavského kraja Juraj Droba adresoval manželke Mirke vrúcny odkaz plný lásky po tom, čo mu priviedla na svet syna. Tomu dali manželia netradičné meno.

Bratislavský župan sa netají svojim súkromím a v podstate všetko podstatné zverejňuje na sociálnych sieťach. Inak tomu nebolo ani dnes, keď sa s podelil s radostnou správou. Stal sa totiž otcom! „Chlapčiatko naše je konečne na tomto svete,“ napísal Droba na Facebook.

Dojemné slová

Tými sa prezentoval Droba v ďalšej časti statusu. „Po dvanástich hodinách boja a štyri dni po termíne prišiel dnes o 5:50 ráno cisárskym rezom na svet Jakub Móric Droba. Moju Mirku bezhranične milujem, no po dnešku má moju absolútnu úctu a obdiv. Je v poriadku, ale celá ubolená. Kubka som dostal do rúk a za dve hodiny ani raz nezaplakal, iba sa túlil a cuckal mi malíček. Maminka sa prebrala z anestézy až okolo 8:45, doviezli nám ju na izbu a Kubík sa hneď pricucol,“ priznal politik.

„Všetko ako má byť. Svet je v rovnováhe. Strašne si to užívam a odporúčam každému chlapovi stráviť prvé dni 24/7 so ženou a s bábätkom. Zažívam úplne euforické stavy a do konca týždňa si beriem voľno. Verím, že pokiaľ Kubko dospeje, tento svet bude preňho krajší, ako je teraz,“ dodal v závere.

