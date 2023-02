Zdroj: unsplash.com Aby bol VALENTÍN najromantickejší deň: Prekvapte a potešte svoju polovičku podľa ZVEROKRUHU Deň svätého Valentína, známy aj ako Deň zaľúbených, je už za dverami. Nechajte si poradiť! Vyčarujte úsmev svojej láske prostredníctvom darčeka alebo gesta, a to podľa znamenia zverokruhu. 12. február 2023 Monika Hanigovská Magazín

Sviatok zamilovaných,14­. február, sa nezadržateľne blíži. Stále neviete, čím by ste potešili svoju milovanú polovičku? Skúste to podľa znamenia, možno aj vám budú hviezdy viac naklonené.

BARAN (21. 3. – 20. 4.)

Je to znamenie, ktoré sa rado cíti vo všetkých smeroch výnimočne. Ak chcete urobiť dojem, nešetrite originalitou a ani tým, čo máte v peňaženke. Prekvapte ich romantickou večerou na mimoriadnom mieste, zoberte na degustačné menu alebo si spolu užívajte romantiku pri živej hudbe.

BÝK (21. 4. – 21. 5.)

Obzerajte sa po darčeku alebo geste, vďaka ktorému sa budú cítiť ocenení. „Keďže sú zmyselným znamením zverokruhu, nachádzajú potešenie v maličkostiach. Vyberajte múdro a dbajte na to, aby bol váš darček dobre premyslený,“ píše Astro yogi.

Nič vám neprichádza na um? Máte šťastie, sú to aj veľkí pôžitkári. Skúste to s chutnou večerou na výnimočnom mieste či kvalitnou čokoládou s vyznaním. No keďže sa nechávajú radi rozmaznávať, potešia sa masážou alebo pozvaním na spoločný wellness pobyt.

BLÍŽENCI (22. 5. – 21. 6.)

Je to znamenie, ktoré sa rado zabáva a s hrdosťou ukazuje svojho partnera verejnosti. Využite to a prežite tento deň spoločne a naplno! Užite si spoločné chvíle napríklad na tanečnom parkete. Ak chcete byť viac originálni, prihláste sa na kurz spoločenských tancov. Tanec spája a ľudí viac zbližuje. Tak prečo to nevyužiť?

RAK (22. 6. – 22. 7.)

Patrí k najväčším romantikom, myslite vopred na to! Sú to citlivé duše, ktoré prahnú po dotykoch a pozornosti. Nepotrpia si príliš na materialistické dary. Srdce im bije o čosi viac pri romantických gestách a pozornostiach.

Čím potešiť? Upečte tortu, navarte menu s obľúbeným dezertom, vytvorte originálny album s vašimi fotkami alebo svojho miláčika „uneste“ niekam na predĺžený víkend.

LEV (23. 7. – 23. 8.)

V zvieracom svete je kráľom a podobne sa cíti ako predstaviteľ zvieratníka. Jeho nositelia milujú veľkoleposť, jedinečnosť, originálnosť a kvalitu. Obe pohlavia potešíte kvalitným oblečením alebo parfumom. Leva uspokojíte napríklad hodinkami a Levice šperkom. Alebo ich pozvite na nezabudnuteľný zážitok s nádychom luxusu – napríklad pobytom na zámku s bohatým programom.

PANNA (24. 8. – 23. 9.)

„Najlepší darček, ktorý môže Panna dostať, je pokojná atmosféra. Miesto, kde sa môže emocionálne spojiť so svojím partnerom. Veľmi si cení emócie a pocity a to, že majú niekoho, kto ich zasype pozornosťou,“ radí Astro yogi.

Milujú hádanky, stolové hry a knihy. Začnite s hravým začiatkom vo dvojici a potom pokračujte výborným obedom či večerou. Ak je to žena, potešte ju kyticou.

VÁHY (24. 9. – 23. 10.)

Tento rok sa Váham okolo Valentína predpovedajú mierne neisté časy. „Ak sú teda vaším partnerom Váhy, skúste ich zbaviť starostí, aspoň pár, ak nie všetkých. Najlepším darčekom pre nich na Valentína by bola vaša najväčšia láska, starostlivosť a nerozdelená pozornosť a boli by vám vďační po zvyšok svojho života,“ píše tamojší portál.

Váhy vynikajú v jemnosti a milujú umenie. Ak túžite po ich úsmevu na počkanie, prekvapte ich lístkom na koncert, divadlom či výstavou – samozrejme vo dvojici.

ŠKORPIÓN (24. 10. – 22. 11.)

Kráčajú po ceste dobrodružstva, vzrušenia a experimentovania. Ako to pretaviť na Valentína? Naplánujte výlet do exotického miesta alebo toho svojho Škorpióna prekvapte, kúpte niečo, čo sa sami nikdy neodvážili vlastniť! Krokom vedľa nebude ani darček v podobe peknej zvodnej bielizne.

STRELEC (23. 11. – 21. 12.)

Strelci sa riadia vetou: Dôležitá je myšlienka! „Nepotrebujú, aby sa vaše nápady nevyhnutne premietli do výsledkov. Živo im opíšte celý svoj plán a to ich samo osebe naplní radosťou. A potom ich prekvapte realizáciou plánu, ktorý ste s nimi zdieľali,“ radí portál.

KOZOROŽEC (22. 12. – 20. 1.)

Znamenie ovláda Saturn a preto vyžarujú zrelosť dospelého človeka aj vo veku, keď jeho rovesníci berú život v ľahkosťou. Ak sa však zamilujú, tak celou svojou bytosťou. Lásku nemerajú materiálnou hodnotou. Venujte im preto svoj čas, lásku, pozornosť. Potešia sa niečomu, čo ste pre nich vytvorili, nie kúpili v obchode.

VODNÁR (21. 1. – 19. 2.)

Vodnári sa radi nechávajú rozmaznávať: „Majú radi, keď ich niekto počúva a uznáva. Postavte ich na piedestál, urobte to, čo sa vám na daný deň zdá vhodné, a urobte im radosť.“ Váš Vodnár vás bude zbožňovať!

RYBY (20. 2. – 20. 3.)

„Ryby si predstavujú utopický svet, paralelný vesmír. Najlepším darčekom pre nich je, aby zabudli na realitu,“ opisuje portál. „Vyvetrajte im hlavu,“ a to najlepšie tak, ak ich zoberiete preč z miesta, kde na nich čakajú starosti. Vezmite ich na dovolenku, predlžený relaxačný pobyt, výlet mimo bydliska s dobrou večerou.

