12. február 2023 Monika Hanigovská Magazín Spoznajte svoju NAJHORŠIU vlastnosť: Zadívajte sa na OBRÁZOK, čo vidíte ako prvé? Odhaľte najhoršiu povahovú vlastnosť a popracujte na svojej osobnosti. Jedinečná optická ilúzia odhalí, ako ste na tom.

Chcete spoznať svoju najhoršiu osobnostnú črtu? Skúste sa zadívať na jedinečnú optickú ilúziu. Ako uvádza Daily Star, predpokladá sa, že poskytne pohľad na vašu menej lichotivú časť povahy.

Obrázok vizuálne testuje osobnosť. Čo ste spozorovali na obrázku ako prvé? Ženu, rieku, most alebo loď?

Vidíte ako prvé ženu alebo ženy?

Podľa Your Tango, ak ste videli ženu ako prvú, vašou najhoršou povahovou črtou je, že sa zameriavate na fyzický vzhľad: „To automaticky neznamená, že ste márnivým človekom a že posudzujete a odsudzujete ostatných na základe ich vzhľadu, ale môže to byť niečo, čo robíte, ak ste práve v strese.“

Zároveň sa častejšie porovnávate s okolím, a to najmä v otázke svojej vonkajšej podoby.

Napriek tomu v hĺbke svojho podvedomia viete, že povrchné veci nie sú také dôležité. No nedokážete si pomôcť. Správate sa tak najmä vtedy, keď sa cítite neisto.

Vidíte ako prvú rieku?

Zahľadeli ste sa na obrázok a ako prvá vás opútala rieka? V tom prípade patríte k ľuďom, ktorí neustále riešia sociálne postavenie seba aj iných. Priveľmi sa naň sústredíte.

Vaše sociálne postavenie či status staviate na prvé miesto. Je to pre vás dôležitejšie ako to, ako sa k vám správajú ľudia.

Obdivovať ľudí a inšpirovať sa nimi, je niečo, čo vás môže posunúť vpred, no nemalo by vás to celkom zaslepiť.

Vidíte ako prvé most?

Ak spočinul váš zrak na moste, vašim problémom je nedostatok empatie. No pozor, neznamená to, že ste chladným človekom, len máte iné priority. Teda, presnejšie, ich poradie.

Máte hlboké city. Domnievate sa však, že prežívať vnútorné rozpoloženie toho druhého, to je niečo, čím sa netreba zaťažovať.

Jednoducho veríte, že ľudia okolo vás sú v poriadku, ak to tvrdia. A preto ďalej neskúmate, či je to skutočne tak.. Skúste vnímať vzťahy hlbšie, posilníte tým vzájomnú náklonnosť medzi vami a ľuďmi okolo vás.

Vidíte najprv loď?

Udrela vám do očí loď, ktorú ženy akoby držali v rukách? Je možné, že ste tak trochu narcis. Vašou najnepríjemnejšou vlastnosťou je prehnaný pocit vlastnej dôležitosti.

Nemusíte byť preto hneď zlý človek, len nezabúdajte na to, že nie ste superhrdinom a tiež nemusíte mať vždy pravdu.

„Aby ste v živote dosiahli úspech a šťastie, musíte byť ochotní niekedy odložiť bokom svoje ego a občas sa spoliehať na schopnosti iných,“ vysvetľuje portál. Oprieť sa o niekoho v ťažkých chvíľach, to je niečo, čo vás dokáže opäť naštartovať a dostať do najlepšej formy.

