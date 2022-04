Zdroj: Instagram.com/melania.movvie Babička bojovníčka: Za mladosti ju muž naháňal so SEKEROU, v čase vojny šíri LÁSKU Pani Jaroslava nemala ľahký život. Napriek tomu, že na jeho sklonku prežíva vojnu, je plná radosti. Ukrajinská bojovníčka svojím prístupom k životu inšpiruje ľudí. 24. apríl 2022 Monika Hanigovská Magazín

24. apríl 2022 Monika Hanigovská Magazín Babička bojovníčka: Za mladosti ju muž naháňal so SEKEROU, v čase vojny šíri LÁSKU Pani Jaroslava nemala ľahký život. Napriek tomu, že na jeho sklonku prežíva vojnu, je plná radosti. Ukrajinská bojovníčka svojím prístupom k životu inšpiruje ľudí.

Jaroslava Mykolajivna je seniorkou, ktorá rozdáva lásku nielen svojej rodine, ale aj cudzím ľudom. Na tom by nebolo ešte nič preveľmi zvláštne, i keď je to čoraz vzácnejšie, no žije na Ukrajine. Táto optimistická babička si toho vytrpela dosť už pred rusko-ukrajinským konfliktom. A ona?

Stojí za to žiť!

Pani Jaroslavu sleduje na Instagrame viac ako 29-tisíc ľudí a mnohých chytá za srdce jej neuveriteľný optimizmus, úsmev a radosť. „Je dokonalým príkladom toho, že stojí za to žiť! Že ťažkosti sú dočasné, aj keď s nimi žijete 48 rokov. Tá bolesť je zabudnutá… Všetko, o čom snívame, sa určite splní, no niekedy to trvá trochu dlhšie,“ rozpráva o svojej milovanej babičke jej vnučka na Instagrame.

Zobrala si agresora a alkoholika

Mala len dva roky, keď jej zomrela matka. Vyrastala u nevlastnej mamy a život ju vôbec nešetril. „Vyrastala u nevlastnej mamy, pretože jej o pár rokov zomrel aj otec. Brata jej zastrelili a sestra odišla do Kazachstanu. Vydala sa za agresora a pijana, ktorý všetkých po dome prenasledoval sekerou. Mala šesť detí, ohluchla a utrpela mozgovú príhodu. Mohla sa vzdať, ale nikdy to neurobila. Nikdy som ju nevidela plakať, vždy sa usmieva,“ rozpráva o nej vnučka.

Podľa jej slov nikdy nedala najavo, že by ju niečo v živote rozrušilo, nikdy nikomu nenadáva, a vždy sa pýta na svoju rodinu.

Jaroslava sa stala miláčikom ľudí. „Ďakujem vám všetkým za lásku, ktorá k nám cestuje aj tisíce kilometrov,“ odkázala verejne jej vnučka. Fanúšikovia posielajú seniorke podporné správy a občas drobné pozornosti, ktoré ju vždy potešia.

