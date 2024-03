31. marec 2024 ELA Správy Rôzne Bláznivé aprílové počasie? Podľa meteorológov bude mimoriadne zaujímavé Končí nám marec a prichádza apríl, ktorý by podľa vyhliadky počasia mal byť mimoriadne zaujímavý.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Počasie vo Veľkonočnú nedeľu

Dnes bude prevládať prevažne polojasná obloha, len prechodne bude miestami až oblačno. Popoludní sa výnimočne môžu vyskytnúť slabé zrážky, pričom vylúčené nie sú ani búrky. Vyskytnúť sa môžu najmä na západe krajiny. Búrky však nebudú silné, také silnejšie búrky očakávame v pondelok, informuje iMeteo.

Počas dnešného dňa bude ešte teplejšie a najteplejší marcový deň v histórii zaznamenáme aj na ďalších miestach nášho územia.

„Dnes by sme naviac mali na našom území zaznamenať prvý letný deň tohto roka. Denné maximá sa totiž očakávajú na úrovni od +20 °C do +25 °C. Na dolnom Zemplíne môže byť aj teplejšie,“ dodáva iMeteo.

Veľkonočný pondelok bude priať šibačom a polievačom

Podobný charakter počasia sa očakáva aj v priebehu Veľkonočného pondelka. Bude polojasno až oblačno a naďalej veľmi teplo s dennými maximami do +26 °C. Na západe sa síce môžu vyskytnúť búrky, ale to až k večeru.

Aký bude apríl?

Predpoveď naznačuje, že najmä začiatok apríla bude veľmi teplý a zároveň veľmi premenlivý, čo naznačuje možnosť častých búrok. Takmer všetky aprílové týždne by mali byť na našom území zrážkovo nadnormálne a obzvlášť zrážkovo nadnormálna bude prvá polovica apríla. Prvý a druhý aprílový týždeň by mal na naše územie priniesť o 10 až 30 % viac zrážok, ako je dlhodobý normál.

Najabnormálnejší by mal byť začiatok apríla, kedy by priemerná teplota mala byť o 3 až 6 °C vyššia, ako je dlhodobý teplotný normál.

V ďalších aprílových týždňoch by mala byť teplotná odchýlka nižšia, no stále bude veľmi teplo. „Ako teda vidieť, predovšetkým prvá polovica apríla by mala byť teplotne aj zrážkovo veľmi abnormálna. S blížiacim sa koncom mesiac by mali byť odchýlky menšie. Vyzerá to teda tak, že apríl na Slovensko prinesie veľmi premenlivé počasie a nuda nás rozhodne nečaká,“ dodáva iMeteo.sk.

Ilustračné foto

Zdroj: iMeteo.sk