25. marec 2024 Rastislav Búgel Technológie Blíži sa POVINNÉ poistenie pre e-kolobežky: Nebude sa však týkať všetkých Poznáme prvé detaily o PZP pre elektrické kolobežky na Slovensku! Budete musieť platiť aj vy? Viac sa dozviete v našom článku.

O tom, že na elektrické kolobežky budú ich majitelia potrebovať povinné zmluvné poistenie (PZP) sa vie už viac ako rok.

Od prvého januára 2024 do platnosti vstúpila celoeurópska smernica, ktorá vyžaduje zavedenie PZP pre e-kolobežky od všetkých členských štátov, Slovensko nevynímajúc. EÚ tak reagovala na zvyšujúci sa počet nehôd s účasťou elektrických kolobežiek.

Prichádza PZP pre kolobežky

Majitelia zo Slovenska ešte platiť poistenie nemusia, no to by sa už o niekoľko mesiacov malo zmeniť. Vláda totiž minulý týždeň schválila novelu zákona o povinnom zmluvnom poistení. A tá v sebe zahŕňa aj informácie, ktoré sa týkajú majiteľov čoraz populárnejších dopravných prostriedkov.

Niektorí majitelia e-kolobežiek si budú môcť vydýchnuť. Nové pravidlá sa totiž budú týkať iba istej skupiny vozidiel. Rozhodovať bude maximálna rýchlosť a váha.

Kto bude musieť platiť?

Podľa schválenej novely je jasné, že PZP sa bude týkať kolobežiek, ktorých najvyššia konštrukčná rýchlosť presiahne 25 km/h alebo majú prevádzkovú hmotnosť viac ako 25 kilogramov a zároveň najväčšiu konštrukčnú rýchlosť viac ako 14 km/h.

Keď sa dnes pozrieme na trh s elektrickými kolobežkami, väčšina z najrozšírenejších modelov má elektronicky obmedzenú rýchlosť práve pod 25 km/h, čiže ak máte takúto kolobežku, PZP by ste sa mali vyhnúť.

Vládou schválená novela by po prípadnom odsúhlasení parlamentom mala nadobudnúť účinnosť od 1. augusta 2024.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk