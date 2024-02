16. február 2024 Politika Bolo by to EXTRÉMNE tesné! Kto by podľa PRIESKUMU uspel v prezidentských voľbách? Prezidentské voľby sa nezadržateľne blížia a máme tu výsledky najnovšieho prieskumu. Ako by to dopadlo?

Zdroj: TASR/Jakub Kotian , TASR/Jaroslav Novák

Prezidentské voľby by začiatkom februára vyhral predseda Národnej rady SR a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Druhý by skončil bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok.

Rovnaké poradie by mali v prvom aj druhom kole.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane televízie Joj, konal sa od 5. do 12. februára na vzorke tisíc respondentov.

Ako by to dopadlo?

Pellegrini by v prvom kole získal 39 percent hlasov voličov, Korčok by mal 37,2 percenta. V druhom kole by rovnako zvíťazil Pellegrini. Získal by 53,7 percenta hlasov. Korčok by mal 46,3 percenta hlasov.

V prvom kole by sa tretí umiestnil bývalý minister spravodlivosti Štefan Harabin (8,1 percenta).

Ďalšie poradie

Nasledovali by Igor Matovič (4,8 percenta), bývalý diplomat Ján Kubiš (3,0 percenta), líder mimoparlamentnej Aliancie Krisztián Forró (2,4 percenta), predseda SNS Andrej Danko (2,1 percenta) a historik Patrik Dubovský (1,9 percenta). Pod jedno percento hlasov by mali šéf ĽSNS Marián Kotleba (0,9 percenta) a Milan Náhlik (0,6 percenta).

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Facebook.com/Peter Pellegrini

Zdroj: TASR