18. júl 2023 Magazín Ona Bratislavčanka po boku hollywoodskeho herca očarila svetové médiá: PORODILA mu synčeka! Narodila sa na Slovensku, no svoj život si plnými dúškami užíva v Amerike. Lucia a jej prominentný manžel sa tešia z prvého potomka.

Rodená Bratislavčanka Lucia Oškerová spravila dieru do sveta za veľkou mlákou. Za sebou má kariéru modelky a aj herečky. Jej život sa však zmenil vďaka osudovému stretnutiu.

Lucia predvádzala modely Dolce & Gabbana, Prada, Dior či Chanel. V Kanade vyštudovala dizajn a architektúru. Slovenka sa môže pýšiť aj tým, že ovláda štyri jazyky.

Zahrala si menšie úlohy v seriáli Smallville (2005), či filmoch Spider-Man: Far From Home (2019) a Once Upon a Time in Hollywood (2019).

Narodil sa im krásny syn

Do oka si padla so známym hollywoodskym hercom Anthonym Michaelom Hallom, s ktorým tvorí pár už od roku 2016, a po ktorého boku sa o rok neskôr objavila vo filme War Machine. Halla ste mohli vidieť v známych filmoch ako Barman: Temný Rytier (2008), Nožnicovoruký Edward (1990) či Foxcatcher (2014).

Svoju lásku spečatili v roku 2020, kedy si povedali vzájomné „áno“.

Vo februári 2023 prominentný pár oznámil, že čakajú prvé dieťa. Vysnívaný uzlíček šťastia prišiel na svet 1. júna v Los Angeles. Chlapcovi dali meno Michael Anthony Hall II. O ich prírastku píšu mnohé americké a svetové médiá.

Je pre nich celý svet

Lucia mesiac po pôrode potvrdila radostné správy na svojom Instagrame. „Srdce mi explodovalo tými najneuveriteľnej­šími pocitmi lásky, šťastia a vďačnosti. Posledný mesiac a pol bol tým najrušnejším a najradostnejším obdobím nášho života. Michael Anthony Hall II, pre svoju mamu a ocka si celý svet a bezpodmienečne ťa milujeme,“ vyznala sa šťastná mamička a manželka 55-ročného herca.

Halla prekvapilo, ako jeho žena „krásne preplávala tehotenstvom.“ Spoločne si rodičovstvo užívajú.

Tešia sa z každého momentu

„Je to skvelé. Sme nadšení. Prvý mesiac rodičovstva bol naozaj divoký. Všetko, čo sa hovorí, je úplná pravda: Stratíte spánok a je to to najbláznivejšie obdobie, ale zároveň aj to najlepšie. Takže si to naozaj užívame,“ povedal hollywoodsky herec pre magazín People.

Novopečený otecko v rozhovore pre prestížny magazín priznal, že už ako mladý muž vedel, že si chcel rodinu založiť až neskôr. Podarilo sa mu to vo veku 55 rokov. Aktuálne si s Luciou a malým Michaelom užívajú prvé spoločné aktivity mimo domu: „Užívame si jednoduché veci, ako je prechádzka po pláži, ako ho môžeme držať a kŕmiť,“ dodal Anthony Michael Hall.

