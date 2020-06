4. jún 2020 Zo Slovenska Bude sa hrať! Boris Kollár zavádza v národnej rade novú tradíciu

Pred každým začatím riadnej schôdze Národnej rady (NR) SR sa bude hrať štátna hymna Slovenskej republiky.

Vyhlásil to vo štvrtok v pléne predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po rokovaní poslaneckého grémia. Štátna hymna bude v pléne znieť už vo štvrtok o 17. hodine.

Nebude to však pre výročie Trianonskej zmluvy, ako to navrhoval poslanec ĽSNS Marian Kotleba. Kollár tento nový zvyk odôvodnil tým, aby sa to nezneužívalo. „Bude to preto, lebo zakladáme tradíciu, aby to už nikto nemohol zneužívať raz z dôvodu takého sviatku, raz z dôvodu takého,“ zdôraznil.

Hratie hymny pred začiatkom každej riadnej schôdze sa začne uplatňovať už od tej nasledujúcej. V prípade mimoriadneho zasadnutia sa hymna hrať nebude.

