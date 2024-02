Dnes o 14:00 Politika Budú dostávať VIAC peňazí! Pozrite si, o koľko si prilepší premiér a ministri Paušálne náhrady členom vlády sa zvýšia. Budú násobkom priemernej mzdy.

Paušálne náhrady členov vlády, ktoré dostávajú navyše k svojmu platu, sa budú určovať novým spôsobom. Kým v minulosti boli stanovené pevnou sumou, po novom sa budú odvíjať od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. V dôsledku toho sa oproti minulosti zvýšia. Vyplýva to z návrhu premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý v utorok schválila vláda.

Koľko budú dostávať?

Predseda vlády tak bude poberať paušálnu náhradu vo výške 4,5-násobku, podpredseda vlády získa 3,5-násobok a minister 3,1-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve SR.

Priemerná mesačná mzda v 3. kvartáli minulého roka bola podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR 1403 eur.

Vláda v schválenom uznesení zdôraznila, že naposledy boli paušálne náhrady určené ešte v roku 2001 a nezodpovedajú tak reálnej ekonomickej a finančnej situácii, ako aj výrazne zvýšeným požiadavkám na prácu členov vlády. Pravidelne pritom absolvujú výjazdové rokovania kabinetu, nemajú nárok na žiadne náhrady pri tuzemských cestách a všetky náklady spojené s ubytovaním a stravovaním si tak hradia z paušálnych náhrad.

Vláda v materiáli tiež pripomenula, že na základe zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov patrí členovi vlády plat vo výške 1,5-násobku platu poslanca Národnej rady (NR) SR, čím sa zvýrazňuje vyššia miera politickej a právnej zodpovednosti člena vlády v porovnaní s poslancom.

Ako to odôvodnili?

Kabinet tiež podľa uznesenia nemôže niesť politickú zodpovednosť za hospodárenie predchádzajúcich vlád, pričom práve kvôli nehospodárnemu nakladaniu s verejnými financiami predchádzajúcimi vládami došlo v minulom roku vzhľadom na pravidlá dlhovej brzdy k zníženiu platov členov vlády.

„Vláda plne rešpektuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Zároveň však chce naplniť účel zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, v ktorom sa pri platovom ohodnotení člena vlády zvýrazňuje jeho vyššia miera politickej a právnej zodpovednosti v porovnaní s poslancom NR SR. Preto vláda uznesením navrhuje nové určenie paušálnych náhrad pre členov vlády,“ vysvetlil kabinet s tým, že to považuje za dočasné riešenie odmeňovania členov vlády.

Hodnoťte nás na základe výsledkov

Zvýšenie paušálnych náhrad pre členov vlády, ktoré schválila vláda, nie je prioritnou témou. Ide podľa jeho slov o celkové výdavky na úrovni niekoľkých stotisíc eur za rok. Uviedol to po utorkovom rokovaní vlády minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Koaliční ministri schválenie zvýšenia paušálnych náhrad členom kabinetu vítajú.

„Manažéri vo vrcholových pozíciách majú byť odmenení aj v štátnej správe, ak tá chce konkurovať súkromnému sektoru. Médiá by som skôr orientoval na to, aké máme výsledky. Hodnotiť nás za výsledky, či plníme alebo neplníme to, čo sme sľúbili,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Na schválení zvýšenia paušálnych náhrad nevidí podľa svojich „nič dramatické“.

Rozhodnutie víta

„Ak má dnes poslanec Národnej rady SR Jozef Pročko (Slovensko, Za ľudí, KÚ) má plat v čistom 5 700 eur a niektorí z ministrov, či už je to minister vnútra, ktorý má pod sebou 50 000 zamestnan­cov, mal plat v čistom 3 900 eur, tak mi toto zvýšenie príde absolútne legitímne,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).

Pokiaľ podľa ministra vnútra štát chce, aby v politike boli tí najkvalitnejší ľudia, mali by mať podmienky porovnateľné so súkromným sektorom. „Z tohto pohľadu vítam toto rozhodnutie vlády,“ doplnil Matúš Šutaj Eštok.

Šéfka rezortu zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) sa stotožňuje so zvýšením paušálnych náhrad členom vlády. Celková odmena pre člena kabinetu nie je podľa jej slov výrazne vyššia ako pre poslanca parlamentu. „Oproti tomu je zodpovednosť člena vlády, čo sa týka politickej aj hmotnej zodpovednosti, oveľa vyššia ako zodpovednosť poslanca Národnej rady SR,“ uzavrela.

