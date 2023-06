Búrky priniesli nebeské divadlo! Na Slovensku sa vyskytli tromby, FOTO

Ľudia z viacerých kútov Slovenska pozorovali nezvyčajné rotujúce oblaky. Vzhľadom pripomínajú tornádo, no ešte nie sú nebezpečné. Problém by nastal, keby sa dotkli zeme.

Búrky zasiahli v stredu (7. júna) viacero oblastí Slovenska. Spolu s búrkami môžu prísť aj výrazné zrážky, pri ktorých hrozia poriadne problémy.

„Ďalšie búrky sa budú na našom území vytvárať v nadchádzajúcich hodinách a ich riziko je až do neskoršieho večera. Zatiaľ čo včera boli búrky sústredené do oblasti západného Slovenska, tak počas dnešného dňa hrozia prakticky na celom našom území,“ informoval portál iMeteo.sk.

Búrky so sebou priniesli aj zaujímavý nebeský úkaz, ktorý dokáže vzbudiť pozornosť.

Na viacerých miestach sa objavili lievikovité útvary pripomínajúce tornádo.

„Tromba je oblak lievikovitého tvaru, ktorý sa vyskytuje pod základňou búrkovej oblačnosti. Oblak je rotujúci, no sám o sebe neškodný,“ vysvetľuje iMeteo.sk.

Ak by sa tromba dotkla zeme, zmenila by sa na tornádo. To už by mohlo napáchať výrazné škody.