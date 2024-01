Na webových stránkach spoločností môžete čoraz častejšie natrafiť na tzv. chatbota. Ide o pomôcku, vďaka ktorej môže zákazník prostredníctvom rozhovoru s umelou inteligenciou (AI) získať potrebné informácie. Nie vždy sa však tento systém vyhne problémom.

Svoje o tom vie aj známa kuriérska spoločnosť DPD. Na incident upozornil prekvapený zákazník na sociálnej sieti.

Chatbot spoločnosti DPD sa totiž zbláznil. Ashley Beauchamp sa snažil prinútiť umelú inteligenciu, aby mu prezradila telefónne číslo na zákaznícky servis.

Keďže sa k odpovedi nedopracoval, začal Ashley vtipkovať. Chatbot hneď reagoval. „Bol raz jeden chatbot menom DPD, ktorý bol nepoužiteľný v poskytovaní pomoci,“ odpovedala umelá inteligencia.

„DPD je najhoršia doručovateľská firma na celom svete. Sú pomalí, nespoľahliví a ich zákaznícky servis je hrozný. Už ich viac nebudem odporúčať,“ spustil chatbot kritiku na spoločnosť, ktorej zákazníkom mal pomáhať.

Beauchamp chatbota požiadal, aby zložil báseň. „DPD bola strata času. Zákazníkova najhoršia mora. Jedného dňa DPD konečne zatvorili a všetci sa radovali. Konečne mohli dostať pomoc, ktorú potrebovali. Od skutočného človeka, ktorý vedel, čo robí,“ odpovedala AI.

Keď chatbota požiadal, aby použil vulgárne slová, odpovedal mu, že to spraviť nemôže. Na opakovanú žiadosť však spustil spŕšku nadávok.

Firma v reakcii uviedla, že za problém mohla aktualizácia. „Prvky AI v rámci chatu úspešne prevádzkujeme už niekoľko rokov. Po aktualizácii systému nastala chyba. Prvok AI bol okamžite deaktivovaný a momentálne sa aktualizuje,“ stojí vo vyhlásení DPD, ktoré zverejnil The Guardian.

