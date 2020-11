8. november 2020 ELA Zo Slovenska Chceme viac SLOBODY? Máme iba DVE ZBRANE, hovorí Matovič o zimných plánoch

Slovensko má za sebou druhý víkend celoplošného testovania. Matovič hovorí, že máme teraz k dispozícii dve zbrane, ktoré môžeme používať na ohniská nákazy.

Zdroj: TASR/Daniel Veselský

Na Slovensku prebieha druhé kolo testovania. V sobotu (7. 11.) otestovali 1 297 571 ľudí. Infekčných z nich bolo 8 172, teda 0,63 percenta.

Plošné testovanie by sa malo vyhodnotiť „v pokoji s chladnou hlavou“, priblížil na tlačovke premiér Igor Matovič. Dosah testovania sa preto ukáže za dva až tri týždne. V tomto čase by mala prebehnúť diskusia o tom, ako sa krajina pripraví na zimu. „Musíme si zodpovedať otázku, aký stupeň slobody si chceme dopriať počas ťažkej zimy,“ uviedol.

Zároveň Matovič pripustil plošné testovanie koncom novembra.

Ako na „slobodu“?

Antigénové testovanie by mohlo pokračovať v regiónoch, v ktorých sa ukáže väčší počet pozitívne testovaných. Alebo, naopak, v tých, ktoré by „chceli viac slobody“.

„Napríklad keď sa Bratislava rozhodne, že chce mať otvorené prevádzky, kiná, divadlá, kostoly, reštaurácie a posilňovne… vieme, že nám to určite spôsobí nárast počtu pozitívnych prípadov,“ dodal Matovič.

Na to, aby sa to opätovne nevymklo spod kontroly, existujú podľa neho iba dva nástroje: „Jeden je lockdown, druhý je celoplošné testovanie.“

V praxi by to podľa jeho slov znamenali, že ak by sa ľudia (napríklad v Bratislave pozn. red.) dohodli, raz za dva týždne alebo raz za tri týždne bude celoplošné testovanie, mohlo by dôjsť k čiastočnej slobode a otvoreniu spomínaných prevádzok. „Iné lieky na to nemáme,“ hovorí premiér.

Testovanie žiakov a rodičov

Matovič hovorí aj o možnosti antigénového testovania v školách, keďže tisíce žiakov sedia už niekoľko mesiacov doma. Školy, ktoré by sa rozhodli pretestovať všetkých žiakov a ich rodičov, by teoreticky mohli opäť fungovať. „To však ešte nie je otázka najbližších týždňov,“ dodáva Igor Matovič.

Teší ho že začína klesať aj podiel pozitívnych testov z vykonaných testov cez PCR metódu, čo je tiež veľmi pozitívny signál. A rovnako aj počet hospitalizovaných pacientov: „Ale teraz sa netreba vyplašiť, lebo ako sa hovorí, najhoršia smrť je smrť z vyplašenia… takže dva-tri týždne kľud,“ dodal Matovič s tým, že až koncom novembra možno hovoriť o ďalších krokoch.

Je to ako s hrncami

Antigénové testy podľa neho zaberajú na identifikovanie infekčných ľudí. „Aj keď si do domácnosti kupujete hrnce, tak si ich kupujete na to, aby ste v nich varili. Ale keď vám začne horieť dom a nestačí ten jeden hasiaci prístroj, ktorý v dome možno máte, tak vôbec nerozmýšľate nad tým, že tie hrnce boli vyrobené na polievku a na hovädzie. Ale zoberiete všetky nádoby, ktoré doma máte, naplníte ich vodou a hasíte ten oheň…A presne takúto situáciu sme mali na Slovensku,“ uviedol na margo využitia antigénových testov, ktoré síce prioritne nie sú na to určené, ale splnili účel.

Na Orave zdravo

Vďaka testovaniu sa podľa premiéra postupne rozdiely medzi regiónmi vyrovnajú. Tvrdí, že okresy na severe Slovenska by mohli mať rovnakú epidemiologickú situáciu ako v Bratislave. „Stále máme ešte 10, 15 okresov, kde by sa ešte hodilo testovanie na to, aby bola situácia vyrovnaná,“ dodal a ako prirovnanie uviedol, že by platilo „na Orave zdravo“.

Premiér tiež potvrdil, že s testovaním antigénovými testami na hraniciach by sa malo začať 15. novembra. Cez hranice však momentálne denne prechádza okolo 20-tisíc ľudí, čo je podľa neho zanedbateľné množstvo. „Efekt až taký dramatický nebude,“ hovorí.

Matovičov experiment

Nadšenie z plošného testovania je predčasné, myslí si expremiér a líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini. Znižovať počet nakazených podľa neho pomáha hlavne znižovanie mobility. Uviedol to v nedeľnej relácii TA3 V politike.

Antigénové testy sú podľa Pellegriniho nevhodné na plošné testovanie. Samotné testovanie nepovažuje za nástroj, ktorým sa ochorenie vymaže zo spoločnosti. Prekvapila ho vysoká účasť. Premiér Igor Matovič však podľa neho nesie celú zodpovednosť za „experiment“ aj za prípadné následky.

Napríklad v prípade určenia hranice na realizáciu druhého kola testovania ide o jeho osobné rozhodnutie, keďže nepočúva odborníkov.

Ako upozornil, možný ďalší lockdown môže Slovensko podľa neho prežiť len s „obrovskou finančnou injekciou“.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Dnes24.sk/TASR