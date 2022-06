5 Galéria Zdroj: Facebook.com/Národný ústav detských chorôb FOTO: Striaslo vás pri predstave z nemocničného jedla? Tu by ste chceli ležať, kuchárka varí ukážkovo Kuchárka Renáta sa zvŕta s kolegyňami a pripravuje pacientom jedlá, ktoré vyzerajú ako malé umelecké diela. Neuveríte, že ste v slovenskej nemocnici. 25. jún 2022 Monika Hanigovská Magazín

Nemocničnú stravu si časť verejnosti spája s nevýraznou chuťou či nevábnym vzhľadom. Niektorých hospitalizovaných Slovákov už stihla prekvapiť natoľko, že sa verejne prostredníctvom sociálnych sietí podelili s tým, čo sa im dostalo na tanier.

Nie v každom zdravotníckom zariadení to vyzerá rovnako. V Národnom ústave detských chorôb pôsobí kuchárka Renáta Gažová, ktorá aj v rámci špeciálnej diéty pacientov dokáže pripraviť chutný a lákavý pokrm.

Ako umelecké dielko

Jej prácu nedávno vyzdvihla mamička hospitalizovaného dieťaťa. ,,Chcela by som touto cestou pochváliť pani kuchárku, ktorá neskutočne naaranžovala tanier s jedlom. Hotové umelecké dielko a nie je to prvýkrát! Veľmi to potešilo moju dcéru, prestreté jedlo lahodilo nielen oku a duši, ale aj vynikajúco chutilo. Vďaka za takéto veľké „maličkosti,“ ktoré pripravuje s láskou,“ napísala NÚDCH a ten jej pochvalu uverejnil na svojom Facebooku.

Svoju prácu miluje

Ako informuje NÚDCH šikovná kuchárka „má svoju prácu veľmi rada a skúsenosti získavala aj v iných stravovacích prevádzkach,“ pričom špeciálne diéty pripravuje spolu s kolegyňami pre pacientov na základe indikácie lekára, napríklad pri metabolických ochoreniach, poruchách príjmu potravy, individuálnych a vegetariánskych diétach.

Okrem chuti prísne kritéria

Jedlo nielen chutí, ale i spĺňa prísne kritéria: „Rozpis špeciálnej diéty pre konkrétneho pacienta vždy pripraví nutričný terapeut a musí spĺňať prísne biologické aj energetické potreby danej diéty pre konkrétneho pacienta,“ opisuje NÚDCH.

