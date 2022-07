Delegácia z EÚ hovorí o ŠKANDÁLE: Hanba, že u vás Rómovia žijú ako v STREDOVEKU! FOTO

Je hanbou a škandálom pre Slovensko i Európsku úniu (EÚ), že Rómovia v osadách žijú v 21. storoční ako v stredoveku. Uviedol to vo štvrtok Younous Omarjee, člen Výboru pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu (EP) po obhliadke rómskej osady v Petrovciach nad Laborcom v Michalovskom okrese.

Podľa slov slovenského člena delegácie Petra Polláka je na riešenie problematiky integrácie marginalizovaných rómskych komunít (MRK) z európskych fondov vyčlenených dostatok financií, problémom je nedostatok politickej vôle kompetentných.

Najväčším problémom nie je podľa neho len „technický“ stav rómskych osád, ale najmä prístup MRK k vzdelaniu a zapojenie sa do trhu práce. Dôvodom je podľa neho najmä nedostatok politickej vôle venovať sa systematicky integrácii MRK. Pripomenul, že na politiku súdržnosti vyčlenila EÚ 380 miliárd eur, z ktorých 15 má smerovať na Slovensko.

Zároveň upozornil, že ak Brusel neuvidí žiaden progres v riešení tejto otázky, EP je pripravený prijať „všetky možné opatrenia na to, aby sme mohli tieto veci vyriešiť“.

Pollák v tejto súvislosti pripomenul, že Slovensko, ktoré má na integráciu MRK z EÚ dostupné zdroje od roku 2007, systematicky časť alokovaných financií vracia alebo ich presúva na iné priority. „Je to zarážajúce a neakceptovateľné,“ skonštatoval.

Podľa neho EÚ aktuálne dvíha pre Slovensko „varovný prst“. Problémy vidí Pollák na úrovni štátu i samospráv. Tie sa podľa neho dostatočne nesnažia o realizáciu projektov smerujúcich k zlepšeniu životných podmienok MRK.

„Chýba mi politická vôľa mnohých starostov a primátorov, obecných a mestských zastupiteľstiev, ktorí by sa do výziev hlásili,“ konkretizoval a pripomenul, že na projekty smerujúce k integrácii MRK je nulové spolufinancovanie. V nasledujúcom období sa preto pripravuje odborná pomoc pri príprave projektov a podávaní žiadostí.

Pollák nevylúčil, že v budúcnosti bude pre samosprávy s prítomnosťou MRK realizácia projektov pre väčšinovú spoločnosť podmienená realizáciou projektov pre MRK.

Starosta Petroviec nad Laborcom Štefan Rovňák sa cítil byť výberom osady ako príkladu nefungujúcej praxe dotknutý. V osade podľa jeho slov vďaka projektu vybudovali vodovod, na ktorý ale miestni obyvatelia nemajú vôľu sa pripojiť.

„Čakáme na schválenie verejného obstarávania na dobudovanie technickej infraštruktúry, aby sa mohol urobiť chodník, cesta. Schválená je dotácia 1,3 milióna eur na kanalizáciu, ktorá sa tu bude budovať,“ doplnil pre TASR. Miestnym problémom je podľa Rovňáka neustále sa tvoriaci odpad v osade a tiež neschopnosť miestnych zamestnať sa.

„To by mal štát riešiť. To, že ja ich zoberiem do práce na šesť mesiacov cez nejaký projekt úradu práce, to im nepomôže, oni potrebujú trvalé zamestnanie. A to je veľmi veľký problém,“ skonštatoval.