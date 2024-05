9. máj 2024 ELA Kultúra Ego spustil chorál trnavských ultras: „Belasý žid,“ reval dav. Slovanisti sa mu vyhrážajú Raper z Piešťan sa postaral o poriadny rozruch na koncerte v trnavskom amfiteátri. Prítomný dav vyburcoval k tomu, aby zaspieval ich športovú hymnu, ktorá je známa nenávistným textom.

Hudba by mala spájať, nie rozdeľovať. A už vôbec nie, ak umelec burcuje k ešte väčšej nenávisti v už i tak rozhádanej spoločnosti. Obzvlášť v kombinácii dvoch „nepriateľských“ táborov, ktorí pri športových zápasoch postavia na nohy tisíce policajtov.

Vyburcoval dav, teraz sa mu vyhrážajú

O netradičnú, a zbytočnú umeleckú vsuvku, sa postaral raper Ego, ktorý uprostred koncertu začal kričať slová známe predovšetkým trnavským Ultras. „Rozkopal som…,“ začal spevák a prítomným dal jasný signál, aby pokračovali: „… slovanistu, hneď mi je lepší. Po hlave som mu poskákal, ešte je teplý. Šecky kosti som mu dolámal, brucho som mu nožom rozpáral, šak to bol len slovanista a belasý žid,“ dokončili chorál prítomní fanúšikovia, ktorí ho majú vo svojom repertoári už niekoľko rokov.

Na toto vystúpenie, pochopiteľne, zareagovali najväčší rivali Spartaka Trnava – fanúšikovia bratislavského Slovanu.

Ultras Slovan na svojom instagramovom profile video zdieľali s opisom „Ego, prajeme ti veľa šťastia na tvojich vystúpeniach v BA“ a k zdieľanému príbehu pridali aj #SK**VYSYN.

Raper tak zbytočne prilial olej do ohňa a na sociálnych sieťach sa to začalo zapĺňať vulgárnymi a výhražnými správami. Pohoršení slovanisti, medzi ktorými sú určite aj fanúšikovia jeho hudby, mu odkazujú, že sa na neho „tešia“ v Bratislave: „Však len príď do Bratislavy k****o,“ napísal komentujúci pod posledným príspevkom rapera.

Ego chce zmeniť hymnu

„Reagujem na video z koncertu z Trnavy. Prečo robíte rozbroje? Takto vyzerá moderná hudobná slovenská scéna? Rozdeľovať takú malú krajinu, akou je Slovensko? Burcovať ľudí k nenávistným gestám a agresívnemu správaniu? Takto chcete byť zaujímavý? Pokiaľ je toto vaša vizitka, môžete sa hanbiť. Boli tam aj deti, pre ktoré by ste mali ísť príkladom,“ napísal sklamaný fanúšik, podľa ktorého vulgárne a extrémistické heslá prekročili hranicu.

K celému incidentu sa na sociálnej sieti Instagram nakoniec vyjadril aj Ego: „Som rád, že sa to konečne rieši, lebo už som to navrhoval a nikto to nevnímal…,“ začal vysvetľovať svoj pohľad na vec.

V príbehu požiadal fanúšikov trnavskému futbalového tímu, aby zmenili poslednú vetu hymny.

„Chcel by som navrhnúť a oficiálne požiadať trnavský fanclub o zmenu tej poslednej vety… Pretože nie som antisemita, neznášam rasizmus, neznášam fašizmus a ideológie nenávisti,“ obhajoval sa raper a ozrejmil, prečo si želá zmenu textu.

V druhom príbehu pozdravil svojich fanúšikov židovského pôvodu a napísal „no kanye“. Ide o odkaz na amerického rapera Kanyeho Westa, ktorý je známy svojimi antisemitskými výrokmi na adresu židovskej komunity. Ego sa na záver ospravedlnil všetkým slovanistom s tým, že si to neuvedomil, že to môže takto dopadnúť: „Opustil som sa, osprostel som,“ dodal na záver raper.

Zdroj: Dnes24.sk