Fašista, vyžírka a psychopat! Matovič s Uhríkom si pred kamerami nič nedarovali

V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 sa stretol líder OĽANO a priatelia Igor Matovič a šéf mimoparlamentného hnutia Republika Milan Uhrík. Síce sa zhodli napríklad v tom, že v otázke potvrdení pre migrantov treba uskutočniť zmeny, pred kamerami to v niektorých momentoch poriadne iskrilo.

Aký má názor na Tisa?

Všetko odštartovalo v momente, keď prišlo na otázku holokaustu a Slovenského štátu. „Myslím si, že prezident Tiso v danom období, veľmi ťažkom období, oveľa ťažšom období ako je v súčasnosti, robil čo mohol. Urobil chyby, urobil negatíva a tie treba nahlas pomenovať. My sa pred tým nebránime. Ale zase vďačíme tomu, že Slovensko nebolo rozdelené vtedy medzi Maďarsko, Poľsko a ktovie aké by vtedy boli konsekvencie, keby prezident Tiso nekonal tak ako konal v danom čase,“ povedal Milan Uhrík.

Na otázku moderátora, či Slovenský štát považuje za fašistický štát odpovedal, že „Prvý Slovenský štát bol nepochybne satelitom nacistického Nemecka. To je evidentné a nespochybniteľné. Odsudzujeme tie negatíva, ktoré sa stali.“ Uhrík vysvetľoval, že zmena niektorých politických postojov, za ktoré boli často kritizovaní, je prirodzený vývoj.

Matovič hovorí o fašistovi a zbabelcovi

Po chvíli debaty sa Matovič obrátil na Uhríka. „Toto, čo tu hovorí o tom, že to dávno, keď mali sedemnásť rokov, tak vtedy mali fašistické názory a teraz, chvalabohu, že tie fašistické názory zmenili. Viete, čo zmenilo tie názory? Prachy, ktoré im dáva mafia na to, aby platili tú kampaň po Slovensku,“ povedal šéf OĽANO, na čo Uhrík kontroval: „Ja aspoň pochádzam z normálnej strany, nie z blázinca ako vy.“

„Tvária sa, že majú kampaň za 200-, 300-tisíc. V skutočnosti tá kampaň podľa odborníkov stála dva až tri milióny. Všade po celom Slovensku obrovsky drahé reklamné plochy a platí im to mafia na to, aby slúžili Ficovi,“ povedal Matovič. Keď sa moderátor opýtal, kto im to teda podľa neho platí, dodal: „Haščák im to platí a sponzori Fica a podobne. Ale poviem vám ešte druhú vec. Tá zbabelosť tohto človeka. On daroval Kotlebovi 14 880 eur. Čiže keď mal darovať peniaze vlastnej strane, alebo požičať, tak to bolo akurát fašistické číslo a na konci dal nulu. A on sa tu bude tváriť, že to bolo 17 rokov keď mal. Pred pár rokmi kovaný fašista u Kotlebu, teraz je to v Republike.“

„Ja naďalej hovorím, že politici u Kotlebu a v Republike sú fašisti, ale odmietam tvrdiť to, čo tu tvrdia progresívne médiá, že voliči týchto strán sú fašisti, lebo to jednoducho nie je pravda,“ dodal Matovič a ukazujúc prstom na svojho diskusného oponenta dodal: „Toto je fašista. Kotleba je fašista.“

Blázon a psychopat

„Pán Matovič je úplný, on je naozaj, prepáčte, ale blázon. On si vymýšľa veci. Príde do televíznej relácie, vymysli si, že naša kampaň stála dva alebo tri milióny eur, čo samozrejme nie je pravda. Ani odborníci to nehovoria. Odborníci hovoria o pol milióne eur, pretože viac si dovoliť nemôžeme. Pán Matovič, hnutie Republika nie je, na rozdiel od OĽANO, schránková firma, ktorá má štyroch, piatich členov. My si financujeme kampaň sami. Možno, že je to skromnejšie oproti tým vašim tisíc Fiatkám, čo tu máte nakúpených, ale robíme to zo srdca a robíme to sami pán Matovič. Ja nie som žiadny fašista, vy ste psychopat pán Matovič,“ obhajoval sa Uhrík. „Vy ste kovaný fašista,“ okamžite odpovedal Igor Matovič a dodal: „A ešte ste zbabelý fašista. Vy sa hanbíte k tomu priznať.“

Matovič neprestával: „Správate sa ako fašista, konáte ako fašista, rozprávate ako fašista a hanbíte sa to priznať, a keď prídete pred súd, tak zrazu ste predposratý.“

Vyžírka v europarlamente?

Dostalo sa aj na pôsobenie Uhríka v europarlamente. „Chcel by som využiť príležitosť, že tu máme dlhoročnú vyžírku Európskeho parlamentu, ktorý berie naozaj obrovský plat. Lebo, keď sa popodpisujú každý deň tie diéty, tak sa dostanú až k platu niekde 20-tisíc mesačne,“ začal šéf OĽANO a okamžite dodal: „My sme súčasťou Európskej únie. Sme súčasťou nejakého Schengenského priestoru, kde máme teda jednotné pravidlá a je dohodnuté, že tie krajiny, ktoré sú v Schengenskom priestore, navzájom si už nerobia hraničné kontroly. By som sa chcel opýtať, akú legislatívnu iniciatívu ako poslanec Európskeho parlamentu predložil na to, aby Európska únia alebo Schengenský priestor naozaj efektívne strážil tie hranice. Viete, aká je odpoveď? Nula zákonov, nula nejakých iniciatív predložil v Európskom parlamente. Len bla bla bla s ústami, ako mlynček, ale v skutočnosti za 20-tisíc mesačne neurobil pre Slovenskú republiku v ochrane hraníc a v boji proti nelegálnej migrácii pre Slovensko nič. To je pravda. A teraz povedzte vy vašu lož.“

„Pán Matovič. Keby ste boli raz v živote v europarlamente, okrem toho, že ste boli robiť hanbu one time, next time a sa chváliť, že vás ostrihala dcéra na bábiku, tak by ste vedeli, že v europarlamente nemá jednotlivej legislatívnu iniciatívu,“ bránil sa Uhrík.

