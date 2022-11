12 Galéria instagram.com/andreaveresovaofficial Zdroj: instagram.com/andreaveresovaofficial, lucierobinsonphoto FOTO: Modelka Verešová má stále čo UKÁZAŤ! Krásna Slovenka odhodila takmer VŠETKO oblečenie Andrea Verešová pózuje len v spodnom zvršku. Jej odhalené telo vyvolalo rôzne reakcie. 26. november 2022 Magazín

26. november 2022 Magazín FOTO: Modelka Verešová má stále čo UKÁZAŤ! Krásna Slovenka odhodila takmer VŠETKO oblečenie Andrea Verešová pózuje len v spodnom zvršku. Jej odhalené telo vyvolalo rôzne reakcie.

Úspešná Verešová vôbec nevyzerá na to, že má 42 rokov, a so svojou postavičkou by mohla konkurovať oveľa mladším kolegyniam. Slovenská modelka, niekdajšia miss Slovensko 1999 a matka dvoch detí, stále predvádza a vyzerá to tak, že sa do modelingového dôchodku rozhodne nechystá.

Andrea Verešová nedávno ukázala na Instagrame záber, na ktorom pózuje len v podväzkoch a v nohavičkách. Modelke odvaha nechýba!

Čo si myslia jej fanúšikovia?

Veľká časť fanúšikov modelke tlieskalo. „Som úplne mimo z tejto fotografie, je to úplne niečo iného, než všetko možné, tu na Instagrame… toto je jednoducho bohyňa,“ nešetril chválou jeden z jej obdivovateľov.

„Posledné obdobie, krásna Andrea už trochu zúfalo lapá lajky a sledujúcich. Chýba už tá noblesa a nedostupnosť. Naopak, je stále viac fotiek á la in flagranti. Bez nápadu a módnych trendov. To ma už nebaví,“ napísala jej Johanna.

Zdroj: Dnes24.sk