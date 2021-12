Zdroj: Instagram.com/iversanns , Instagram.com/mgaborik12 Gáboríkovci čakajú druhé DIEŤATKO: Všetkým to oznámili originálnym spôsobom, tancom! VIDEO Radostná správa deň pred Vianocami! Tú "pustili" do sveta manželia Gáboríkovci. Bývalý hokejista a tanečníčka sa tak stanú po druhý raz rodičmi. 23. december 2021 han Ona

Bolo, že to slávy, keď obľúbený pár Slovákov oznámi, že sú vo vzťahu. To bolo v roku 2011. Neskôr prišla svadba a potom otehotnenie. Minulý rok v máji sa už radovali z prvého potomka. V trenčianskej nemocnici priviedla Ivana na svet dcérku, ktorej dali netradičné, no krásne meno. Bella.

Romantika pri tanci

Teraz má prominentný pár dôvod na veľkú radosť znovu. Na ceste je totiž ich druhé dieťatko. Ako to všetkým oznámili? Prostredníctvom sociálnej siete. Dobre, to je už tradičná forma oznamovania, ale teraz nešlo o hocijaký status. Dvojica to poňala romanticky a tanečne.

Práve počas tanca Mariána a Ivany ju niekdajší špičkový hokejista nežne chytil za bruško. To jej vykuklo z bielych tesných šiat.

Samozrejme, ešte sa nevie, či roztomilej Belle pribudne sestrička či braček alebo nebodaj dvojičky.

