19. august 2023 Magazín Gérard Depardieu sa vraj ZALÁSKOVAL: Jeho srdce získalo dievča u našich susedov! Megahviezda našla lásku u našich susedov! Známy herec s priateľkou prebýva občas v malej dedinke, no dvojica sa už ukázala v meste či na iných miestach.

Vyzerá to tak, že Gérard Depardieu chytil druhý dych. 74-ročnej filmovej hviezde mala učarovať mladšia Češka. Podľa informácií českého Blesku ide o dievča z Valašska.

No slávny francúzsky herec prekvapil hneď viackrát. Najprv tajne navštívil Moravu, kde objavoval miestne vinice, a nebol pritom sám. „Sprevádzalo ho mladé sympatické dievča, nikto ju ale nesmel fotiť,“ prezradil tamojšiemu portálu jeden z vinárov, ktorého hviezda navštívila. Dvojica si potom spoločne odskočila do Prahy.

Lásku tajili už dlhšie

Zatiaľ čo blízke okolie legendárneho umelca drží „bobríka mlčanlivosti“, iní sa rozhovorili viac a potvrdili, že mladá žena je jeho láskou. Bol to práve Blesk, ktorý vypátral, že herec pravidelne navštevuje dedinku na Valašsku. „Žijú spolu už niekoľko rokov a u nás na dedine o tom vie každý. Je to také prísne strážené tajomstvo,“ ozrejmila obyvateľka tamojšej obce, ktorá však nechcela zachádzať do podrobností. Prečo? Vraj nechce mať problémy.

„Keď ho sem niekedy privezie, tak sa každý bojí vytiahnuť aj telefón, aby nebol v podozrení, že si ich fotí,“ opísala dedinčanka, ako to medzi nimi a susedmi chodí.

A o tomto ste vedeli?

Gérard Depardieu sa narodil do chudobnej rodiny a napriek tomu, že školu opustil ako 12-ročný, vypracoval sa medzi najväčšie filmové esá. Je držiteľom Zlatého Glóbusu, dvoch Cézarov a ďalších cien. No vedeli ste, že okrem hereckého talentu je známy ako skúsený milovník a znalec vína? Umelec je hrdým vlastníkom vinohradov s rozlohou 140 hektárov, ku ktorým patrí zámoček v oblasti d’Anjou.

Tiež ste mali niekedy pocit, že za jeho dabingom je hneď niekoľko osobností? Nemýlili ste sa, svoj hlas mu prepožičal Jiří Štěpnička, Miroslav Moravec, Miroslav Donutil, Pavel Soukup či Ota Jirák.

V roku 2013 prekvapil širokú verejnosť, keď prijal ruské občianstvo. Herec tak demonštroval návrh francúzskeho zákona o dani pre milionárov. Stal sa dobrým priateľom ruského prezidenta Vladimira Putina, neskôr sa od neho dištancoval.

S jeho životom sa však spája aj sexuálny škandál, až 13 žien ho obvinilo zo sexuálneho násilia, obchytkávania a neslušných návrhov počas natáčania v rokoch 2004 až 2022.

