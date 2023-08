Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Nikdy sa s nimi NEHÁDAJTE: Tieto znamenia si myslia, že majú stále pravdu! Nehádajte sa s nimi! Astrológovia ukázali päticu znamení zverokruhu, s ktorými sa neradno púšťať do akéhokoľvek väčšieho sporu. 19. august 2023 Magazín

S niektorými znameniami si vymeníte názor a život ide ďalej. No a potom sú tu jedinci, pri niektorých by ste to rozhodne nemali skúšať. Oberú vás o energiu a argumenty. Pozrite sa, kto sem patrí.

Baran

Chcete sa hádať s Baranom? To ani neskúšajte! Sú to veľkí bojovníci, ktorých poháňa ego, pýcha a niekedy až agresivita. „Sú to neféroví hráči s vysokým intelektom, dokážu sa hádať takmer do posledného dychu,“ píše Your tango. Majiteľ tohto znamenia na konflikty nikdy nezabúda a dokáže ich druhej strane hocikedy chrstnúť do tváre. Baran vám zároveň farbisto opíše, čo a kedy ste (ne)urobili a (ne)povedali. V prípade, že by medzi vami nastal veľký rozkol, je možné, že vás do svojho života už nikdy nepustí.

Lev

Je to ohnivé znamenie, ktoré sa domnieva, že sa nikdy nemýli: „Aj v ich prípade ide naozaj o hrdosť. Lev je egomaniak zverokruhu, predvádzajúci sa človek, ktorý sa pričasto domnieva, že má pravdu. Dokáže si s vami naplánovať hádku, pretože vie manipulovať s vašimi slovami. Budete sa cítiť hlúpo už vtedy, ako ich vyslovíte.“

Sú to síce skvelí spoločníci, nuda s nimi nehrozí, ale sú náchylnejší k využívaniu priateľov. Ak nezdieľate ich nadšenie či názor, dokážu za sebou rýchlo spáliť mosty.

