6 Galéria Zdroj: Facebook.com/EliteTrainingsFitnessClub , TASR/Jakub Kotian Kollár má s mladou Vanessou 16. dieťa! Ozvala sa jej mama a naložila Richterovej Barbora Richterová počas víkendu zverejnila správy, podľa ktorých má mať najznámejší slovenský multiotecko ďalšieho potomka. A teraz sa ukázala pravda! 21. november 2023 ELA Správy Politika

21. november 2023 ELA Správy Politika Kollár má s mladou Vanessou 16. dieťa! Ozvala sa jej mama a naložila Richterovej Barbora Richterová počas víkendu zverejnila správy, podľa ktorých má mať najznámejší slovenský multiotecko ďalšieho potomka. A teraz sa ukázala pravda!

6 Galéria Zdroj: Facebook.com/EliteTrainingsFitnessClub , TASR/Jakub Kotian

Barbora Richterová, ktorá má s Borisom Kollárom dvoch synov, má otca svojich detí poriadne v zuboch. Už nejaký ten čas sa na sociálnej sieti o ňom vyjadruje posmešne a podobné slová smeruje aj na adresu ďalších matiek jeho potomkov.

Ďalšie dieťa

Dvojica vedie otvorenú vojnu. Richterová verejnosť uštipačne informuje o všetkom, čo sa v živote bývalého predsedu parlamentu deje. Pred pár dňami naznačovala, že na ceste je ďalšie jeho dieťa.

A ukázalo sa, že neklame. Informáciu o šestnástom potomkovi, synovi, potvrdila matka jeho dieťaťa. Boris Kollár ho má s len dvadsaťpäťročnou fitneskou Vanessou Hrubovčákovou z Humenného. Mladá kráska je športovkyňa, v roku 2015 si vybojovala bronz na juniorských majstrovstvách Slovenska v Bikini Fitness

Bráni Kollára

Že je dieťa Kollárovo sa rozhodla potvrdiť čerstvá babka a Kollárova nová „svokra“ Silvia Šatníková, ktorá je tiež fitneska. „Áno, čo sa týka môjho vnuka, som hrdá babička a nedám dopustiť na Borisa. Je to jeden z mála ľudí, ktorý je normálny, milý a dobrý človek,“ ukončila nadobro špekulácie na sociálnej sieti.

Z jej statusu je jasné, že minulosť a početný Kollárov hárem nijako nesúdi a Barbora Richterová jej dvíha tlak. „Aj keby mal Boris stodvadsať detí s päťdesiatimi ženami, vám sa spovedať nikto nemusí. Vy ste nikto, vy ste nič!,“ odkázala Richterovej a pustila sa aj do zhodnotenia jej psychiky:

„Ste psychicky chorá žena, zatrpknutá, zlomyseľná, závistlivá a žiarlivá… Každý normálny človek usúdi, že nie ste v poriadku. Smejete sa z Borisovho háremu a sama ste do neho patrili, dokonca double. Smejete sa z Borisa, ako vyzerá, aký je, no keď oplodňoval vás, zrejme vám to nevadilo, ale, chápem, mysleli ste v tej chvíli na iné záležitosti spojené s nim… Nevyšlo?? Slečna Richterová. Čo ste čakali?? Vaša malá kapacita mozgu vám zrejme nestačila na to, aby ste pochopili, že Boris bol, je a bude taký, aký je. Namiesto toho, že šírite nenávisť a zlo, venujte svoj čas deťom, ktoré sú údajne na tom psychicky zle práve kvôli vášmu nevhodnému a neprimeranému správaniu. A modlite sa, aby sa vám to všetko zlo nevrátilo,“ odkázala expartnerke Vanessina mama.

Richterová zatiaľ na tieto slová nereagovala. Boris Kollár sa pritom len v júli stal otcom syna Abnera. Porodila mu ho speváčka a podnikateľka Laura Vizváryová, s ktorou bol pred pár dňami v Dubaji.

Foto: Mama Vanessy sa môže pochváliť sexi telom! Svojou postavou tromfne aj mladšie.

6 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk