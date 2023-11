VRAŽDIACI Slovák spustil v Írsku vlnu napätia. Hviezda Conor McGregor: Hanbím sa, že som Ír!

33-ročný Slovák Jozef Puška, otec piatich detí, žije aj so svojou rodinou v Írsku desať rokov. Podľa írskych médií pracoval ako stavebný robotník, no pri nehode utrpel poranenia chrbta a odvtedy bral invalidný dôchodok.

Tamojší súd ho pred niekoľkými dňami uznal za vinného z vlaňajšej vraždy mladej učiteľky. Bola 11-krát bodnutá do krku. Najprv sa priznal, potom to poprel. Dôkazy však hrali proti nemu a Slovák dostal doživotie.

Celý prípad bol a stále je v Írsku mimoriadne sledovaný. Násilie páchané na ženách vyvolalo v krajine sériu protestov a niektorí ľudia vinia írsku vládu, ktorá podľa nich nekontroluje, kto sa v krajine usadí.

Ako informoval server Independent, jedným z nich je aj svetoznámy MMA bojovník Conor McGregor, ktorý pohrozil, že ak sa to nevyrieši, spustí vojnu…

„Hanba írskej vláde, že toto dopúšťa. Je to vaša chyba a my máme dosť! Odporný systém! Hanbím sa za to, že som Ír,“ napísal na sociálnej sieti X smerom k írskej vláde. Príspevok neskôr stiahol.