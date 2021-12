Zdroj: Pixabay.com , Pixabay.com Ivana porodila ZDRAVÉHO synčeka: Domov sa už NEVRÁTILA, zomrela na Covid Rodičia ročnej dcérky sa tešili na príchod synčeka. Všetko ukončila zákerná choroba a zronený otec ostal na dve deti celkom sám. 31. december 2021 Zo Slovenska

31. december 2021 Zo Slovenska Ivana porodila ZDRAVÉHO synčeka: Domov sa už NEVRÁTILA, zomrela na Covid Rodičia ročnej dcérky sa tešili na príchod synčeka. Všetko ukončila zákerná choroba a zronený otec ostal na dve deti celkom sám.

Tragické chvíle prežíva 30-ročný Attila z Nových Zámkov. V čase, keď sa mal tešiť z nového prírastku do rodiny, prišiel o milovanú snúbenicu Ivanu († 30).

Ivana sa vo vysokom štádiu nakazila koronavírusom. Ako informoval portál čas.sk, ťažko sa jej dýchalo a lekári sa preto rozhodli predčasne ukončiť tehotenstvo.

Zdravý synček

Na svet tak prišiel zdravý Damiánko, ktorého otec zobral domov za ročnou dcérkou Emmkou. Attila s Ivanou plánovali na budúci rok svadbu. Všetko však prekazil zákerný vírus.

Attila sa doma staral o dve malé deti a jeho milovaná snúbenica v nemocnici bojovala s Covidom.

„Ivanka bola pozitívna, jeden deň mala horúčky, ale na druhý jej nič nebolo. Na tretí deň mala opäť teploty, a tak sme všetko konzultovali s lekármi. Keď sa jej ťažko dýchalo, musela na gynekológiu do Nových Zámkov, kde jej v 38. týždni tehotenstva Damiánka zobrali. Náš synček je úplne zdravý,“ opisuje pre čas.sk priebeh ochorenia svojej snúbenice zronený Attila.

Ivanin stav sa v nemocnici stále zhoršoval. Napokon ju museli presunúť na ARO, kde ju v umelom spánku napojili na kyslík.

Svoj boj prehrala

„Na CT vyšetrení lekári zistili, že pľúca jej na 80 % nefungujú. Ivanka však napriek všetkému bojovala a už sa aj zdalo, že by mohla ísť na vianočné sviatky domov, ale v nemocnici dostala vírus, a tak ju museli previezť do Banskej Bystrice, kde bola na okysličovaní dvanásť dní,“ povedal pre čas.sk utrápený otec dvoch malých detí. Ivane sa následne polepšilo a tak ju mali presunúť späť do novozámockej nemocnice.

Dvojnásobnej mamičke sa však začal rapídne zhoršovať stav. Napokon prišla smutná správa.

Ivana svoj boj so zákernou chorobou prehrala.

Zronený Attila však na lekárov nemôže povedať krivého slova. „Veľmi však chcem poďakovať lekárom, či už v Nových Zámkoch, ako aj v Banskej Bystrici, viem, že pre moju lásku urobili všetko,“ dodal pre čas.sk.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk