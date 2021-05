Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 Kolaps v MHD skončil smrťou: O život muža bojoval operátor tiesňovej linky aj cestujúci Ešte pred príchodom záchranárov mužovi poskytol prvú pomoc operátor tiesňovej linky 155, ktorý cestoval po 12-hodinovej službe domov. Čo sa dialo na mieste? 20. máj 2021 Jakub Forgács Krimi

Krajskí policajti vo štvrtok zverejnili informácie o prípade, ktorý sa odohral v stredu v bystrickej MHD. „Muž odpadol a oživiť sa ho podarilo až privolaným záchranárom,“ uviedli policajti, ktorí prišli so šokujúcim zistením: "Pán bol pred niekoľkými dňami pozitívne testovaný na COVID-19 a mal nariadenú karanténu,“ Na to, čo sa dialo v autobuse, pre spravodajský portál Dnes 24 zareagovala aj Alena Krčová, hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.

Hrdina zo 155-ky

„Môžem potvrdiť zásah záchranárov, ktorých sme vyslali na pomoc mužovi, skolaboval v MHD. Ešte pred ich príchodom mu však poskytol prvú pomoc náš kolega, operátor tiesňovej linky 155, ktorý cestoval po 12-hodinovej službe domov,“ uviedla Krčová.

„Spolucestujúci mu pomohli položiť muža na chrbát a začal ho oživovať,“ pokračovala hovorkyňa.

„Dlhé minúty stláčal hrudník, a to až do príchodu záchranárov. Tí muža zaintubovali a uviedli do umelého spánku. Žiaľ, pacient počas prevozu do nemocnice zomrel,“ dodala Krčová

Ako podotkla Krčová, na svojho kolegu sú nesmierne hrdí. „Ukázal, že práca je preňho naozaj poslaním,“ dodala na záver.

