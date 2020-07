Koučoval Košice aj Slovan! Prečo sa uznávaný český tréner rozhodol pre Capitals?

View this post on Instagram

NOVÝM TRÉNEROM iCLINIC BRATISLAVA CAPITALS JE ROSTISLAV ČADA Trénerom hokejového klubu iClinic Bratislava CAPITALS, ktorý bude hrať v budúcej sezóne v rakúskej nadnárodnej súťaži, sa stal Rostislav Čada. Tento skúsený český tréner podpísal s bratislavským klubom jednoročnú zmluvu. Viceprezident a generálny riaditeľ @dusanpasek : „Som rád, že sa nám podarilo dohodnúť s pánom Čadom na spolupráci a stáva sa hlavným trénerom iClinic Bratislava CAPITALS. Ide o rešpektovaného a skúseného trénera, ktorý pôsobil v kvalitných tímoch a súťažiach. Plne sa stotožňujem s jeho metódami, ktoré sú založené na tvrdej práci, profesionálnom prístupe a disciplíne." Rostislav Čada: „Hlavný dôvod, prečo som prijal ponuku trénovať iClinic Bratislava CAPITALS bol, že som ju dostal od Dušana Pašeka, ktorého poznám ako hráča a poznám aj jeho charakterové a profesionálne hodnoty. Vízia, ktorú má hokejový klub iClinic Bratislava CAPITALS ma zaujala a presvedčila prijať jeho ponuku. Ambíciou nováčika v rakúskej nadnárodnej súťaži je postup do play-off a dobrými výkonmi pritiahnuť divákov na štadión Ondreja Nepelu." Okrem viacerých českých klubov trénoval Čada aj v talianskej Ascone, vo švajčiarskom klube Ambri-Piotta, či špičkový tím v KHL Avangard Omsk. Na Slovensku trénoval v minulosti Slovan Bratislava aj HC Košice.