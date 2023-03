Zdroj: Unsplash.com , Twitter.com/OnlyinDade / CC0 1.0 Podali si ho na ZÁCHODE! Rapera z USA, ktorý odštartoval kariéru na Slovensku, zmlátili Na internete sa objavili zábery z toaliet fitnescentra, kde si skupinka mužov podala známeho rapera. 23. marec 2023 TOS Zo zahraničia

23. marec 2023

Raper Tekashi 6ix9ine, skutočným menom Daniel Hernandez, skončil v nemocnici. Podľa videa zverejneného na Twitteri, ho zbili na toaletách v jednom z floridských fitnescentier.

Na záberoch je vidieť rapera, známeho svojimi farebnými vlasmi, ako leží na zemi a snaží sa chrániť si hlavu pred údermi a kopmi. Jeden z mužov ho zasahuje do brucha a druhý do hlavy. Kričia pri tom na neho, aby „držal hubu“. Raper odchádza z toaliet so zakrvavenou tvárou.

Jeho právny zástupca sa pre zámorské média vyjadril, že rodák z Brooklynu išiel do sauny, keď ho nečakane napadlo niekoľko mužov.

Do fitnescentra bola privolaná polícia aj záchranka, ktorá rapera previezla do nemocnice.

Kto je Tekashi 6ix9ine? Celosvetovo známy raper, ktorý svoju kariéru odštartoval u nás na Slovensku. Pod svoje krídla si ho totiž zobral tunajší manažér Yaksha. Práve na československej scéne mal aj svoje prvé koncerty.

Kontroverzný mladík má za sebou už teraz pestrú minulosť a nejaký čas stihol stráviť aj vo väzení.

6ix9ine got jumped in LA Fitness bathroom, he was rushed to the hospital | #ONLYinDADE pic.twitter.com/PjxHAXD6Ft — ONLY in DADE (@ONLYinDADE) March 22, 2023

