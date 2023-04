Zdroj: pixabay.com , TikTok/ciao.chandler Kúpila kabelku za drobné a zarobila tisíce! TAKTO dievčina urobila najlepší obchod svojho života Na internete si objednala lacnú kabelku a potom zažila veľké prekvapenie. Mladá žena vďaka svojej zvedavosti a intuícii získala hodnotný kúsok. 15. apríl 2023 Magazín

15. apríl 2023 Magazín Kúpila kabelku za drobné a zarobila tisíce! TAKTO dievčina urobila najlepší obchod svojho života Na internete si objednala lacnú kabelku a potom zažila veľké prekvapenie. Mladá žena vďaka svojej zvedavosti a intuícii získala hodnotný kúsok.

Predstavte si, že by ste si kúpili cez internet kabelku za dolár či euro. No potom by ste zistili, že ste získali hotový majetok. Nemožné? Istá Chandler West vám dokáže opak.

Dievča si v bazári kúpilo kabelku za dolár, čo bolo v prepočte niečo pod euro. No až o čosi neskôr zistila, že je majiteľkou kabelky Cartier z roku 1920 so skutočnými diamantmi.

„Len som si myslela, že kabelka vyzerá staro. Bola pekná a páčila sa mi, tak som si ju kúpila,“ opísala na TikToku prvé pocity pred nákupom. Jej úlovok však vyvolal hotovú senzáciu potom, čo zistila jeho skutočnú hodnotu.

Dala na pocit

No keď jej kabelka prišla v balíku, niečo sa jej na celej veci nepozdávalo. Dievča sa rozhodlo, že o tomto kúsku zistí viac: „Mala som taký pocit, že to nie je len obyčajná kabelka. Nevedela som odkiaľ je, no nevyrezala len ako vintage kúsok, ale skôr ako skutočná starožitnosť.“ Jej majiteľka oslovila na Facebooku skupinu, ktorá sa zaoberá starožitnosťami a práve tu získala prvú indíciu: Kabelka môže byť luxusnej značky Cartier.

Úlovok začala skúmať. „Po častom žmúrení a pri svietiacej baterke som naraz zistila, že mám v rukách skutočnú večernú kabelku Cartier,“ oznámila nadšene. Informuje o tom deník Dailymail.

Svoj nákup následne nechala preveriť u klenotníka. Ten jej potvrdil pravosť diamantov v hodnote 4000 dolárov. Cifra však nebola konečná – dievčina posunula vintage kúsok do dražby. Jej kabelka sa predala za neuveriteľných 9 450 dolárov, čo je približne 8 652 eur.

