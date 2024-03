21. marec 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia KURIOZITA DŇA: Kňaz chcel skrášliť kostol na Veľkú noc, ZNIČIL historické fresky! Poznáte príslovie "Cesta do pekla je dláždená dobrými úmyslami?" Svoje by o tom vedel povedať aj jeden kňaz, ktorého prípad obletel celý svet.

Kňaz Héctor Lunar plánoval skrášliť svoj kostol na Kanárskych ostrovoch na prichádzajúcu Veľkú noc. Jeho dobrý úmysel skončil obrovským problémom. Informoval o tom server novinky.cz s odvolaním sa na viacero zahraničných zdrojov.

Netušil, že potreboval súhlas

Héctor Lunar pricestoval na Tenerife z Venezuely, kde mu hrozilo nebezpečenstvo pre kritiku tamojšieho prezidenta. V meste El Tanque dostal do správy kostol sv. Antonína Paduánskeho. Tento rok pred blížiacimi sa sviatkami sa rozhodol, že dá skrášliť svoj svätostánok.

Problém bol v tom, že kňaz nemal tušenie, že na takýto krok potrebuje súhlas viacerých úradov. Kostol a jeho viac ako 300 rokov staré fresky sú totiž chránenými pamiatkami.

Vzácne fresky dal premaľovať

„Nikto mi o tom nepovedal. Chcel som iba pripraviť kostol na veľkonočný svätý týždeň,“ vysvetľoval neskôr kňaz. Pôvodný kostol stál na mieste už v 16. storočí, no v roku 1706 vyhorel a na jeho mieste postavili nový. Podľa The Guardian objavili pôvodné fresky pri reštaurátorských prácach pred dvoma desaťročiami. Odborníci ich ošetrili špeciálnym náterom.

Héctor Lunar dal napokon kostol vymaľovať. Zničil tak viac ako 300 rokov staré fresky.

„Musíme počkať na správu pamiatkového úradu, aby sme zistili, aké škody vlastne vznikli. Dúfame, že sa podarí všetko napraviť,“ povedala starostka mesta Esther Moralesová.

Konanie farára pobúrilo aj cirkevných hodnostárov. Po „vylepšení“ kostola žiadajú Lunarove odvolanie z funkcie. „Pokiaľ ma chcú potrestať, tak by to mali spraviť. Teraz je to v rukách božích a v rukách tých, ktorí majú potrebné znalosti,“ vyhlásil kňaz.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

8 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk