23. február 2024 ELA Cestovanie LACNÉ spojenie s Áziou! Nízkonákladové aerolinky plánujú lietať z Bratislavy Spoločnosť AirAsia predstavila svoje plány pri príležitosti jubilea partnerstva s výrobcom lietadiel Airbus. A v rámci toho predostrela aj novinky, ktoré potešia Slovákov.

Zdroj: AirAsia

AirAsia môže priniesť veľmi lacné letenky do Ázie. Spoločnosť je totiž známa nízkymi cenami leteniek do Malajzie, Thajska, Indonézie či Filipín. Slováci, ktorí chcú spoznať tento kút sveta, tak budú mať výhodnú alternatívu cestovania napríklad do Bangkoku, Juhovýchodnej Ázie či dokonca Austrálie.

Letecká spoločnosť sa už pred pandémiou preslávila veľmi nízkymi cenami leteniek do Ázie, a to aj na dlhé vzdialenosti.

„Z Bangkoku následne cestujúci zvyknúť cestovať veľmi lacno do viacerých krajín juhovýchodnej Ázie za pár eur a aj Austrália sa môže stať cenovo dostupnejšou,“ informujú Pelipecky.

„S našou flotilou lietadiel Airbus A330 so širokým trupom vrátane zavedenia modelu A330neo chceme tiež rozšíriť našu sieť stredných a dlhých liniek na európsky kontinent, do miest ako Londýn, Paríž, Amsterdam, Bratislava, Barcelona, Kodaň, ale aj Káhira, Nairobi, Kapské mesto či východné a západné pobrežie Severnej Ameriky (New York, Miami, Toronto, San Francisco, Los Angeles, Vancouver),“ oznámil výkonný riaditeľ AirAsia Tony Fernandes.

O veľkých plánoch, ktorých súčasťou je aj Bratislava, informuje samotná letecká spoločnosť.

Zdroj: Dnes24.sk