Zdroj: Pixabay.com , Pixabay.com / CC0 1.0 Make-up aj plastiky. Internetom sa šíri nový skrášľujúci filter: NEBEZPEČNÝ experiment?! Nový skrášľujúci filter na obľúbenej sociálnej sieti je až neskutočne skutočný a varovný prst dvíhajú odborníci aj ženy, ktoré ho už otestovali. 11. marec 2023 TOS Magazín Ona

11. marec 2023 TOS Magazín Ona Make-up aj plastiky. Internetom sa šíri nový skrášľujúci filter: NEBEZPEČNÝ experiment?! Nový skrášľujúci filter na obľúbenej sociálnej sieti je až neskutočne skutočný a varovný prst dvíhajú odborníci aj ženy, ktoré ho už otestovali.

Falošný make-up, úprava tváre, vyhladená pokožka či zväčšené pery. To všetko dokáže nový filter na TikToku Bold Glamour, vďaka ktorému sa ženy v sekunde menia na modelky z tituliek časopisov či reklám.

Odstrašujúco skutočný

Skrášľujúce filtre sú tu už dlho, ale tento je podľa niektorých používateliek doslova až odstrašujúco skutočný.

„Nemyslím si, že môj mozog vie, ako sa vysporiadať s tým, že jednu minútu vyzerám takto a ďalšiu takto,“ okomentovala nový filter jedna z nich a práve toto je problém, kvôli ktorému bijú na poplach aj odborníci.

Sklamanie až depresie

"Ľudia začnú od seba očakávať, že budú vyzerať ako ich filtrované ja. Môžu byť posadnutí dosiahnuť to v reálnom svete. Výsledkom môže byť depresia, úzkosť, osamelosť či sklamanie,“ varovala vo všeobecnosti pred skrášľujúcimi filtrami psychiatrička Josie Howard v rozhovore pre InStyle.

Tento nový filter navyše dokonale prepojuje zmenenú tvár s pohybmi a hlasom. Nečudo, že to s človekom môže zamávať, aj keď vie, že to nie je skutočné. Obzvlášť nebezpečný sociálny experiment s dlhotrvajúcimi následkami to môže podľa odborníkov predstavovať pre mladé dievčatá a ich sebavedomie.

Je potrebné uvedomovať si vytváranie nereálneho štandardu krásy medzi mladými ženami.

Článok pokračuje pod fotografiou.

Varujú aj TikTokerky

Obavy z duševného zdravia používateliek filtra Bold Glamour vyjadrili už aj mnohé TikTokerky.

„Keď som to prvýkrát vyskúšala, bolo pre mňa šokujúce, ako neuveriteľne reálne to vyzeralo v porovnaní s inými filtrami,“ vysvetlila vo svojom najsledovanejšom TikTok videu Lindsay (28) s tým, že sa nikdy necítila škaredšia po odstránení efektu filtra zo svojej prirodzenej tváre.

Zdroj: Dnes24.sk