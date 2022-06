Zdroj: Instagram.com/igor_matovic_olano Matovičova manželka: Prezidentka sa nemusí do všetkého MIEŠAŤ a môj manžel je RYTIER! Povedala, čo chcela! Manželka ministra financií a lídra koaličného hnutia OĽaNO Igora Matoviča sa rozhovorila. Čo všetko Pavlína Matovičová prezradila? 15. jún 2022 han Magazín

Po dlhšom čase sa do médií dostal zaujímavý rozhovor, ktorý poskytla manželka aktuálne najprepieranejšieho politika na Slovensku. Pani Pavlína sa okrem záhradkárskych vecí pre týždenník Šarm vyjadrila aj k ďalším témam, na ktoré má zaujímavý názor.

„Môj manžel sa nezmenil, stále je bojovníkom a rytierom, len zošedivel a roky mu pribudli ako každému, aj mne,“ prezradila Pavlína Matovičová.

Manželka bývalého premiéra reagovala na otázku, kedy sa ku nej zachoval ako džentlmen. „Zastal sa ma už viackrát proti klamstvám a hanlivosti zo strany smerákov. A ako neúnavný rytier sa správa vždy, keď si moje zdravie zoberie dovolenku alebo som unavená, vytočená… Jeho prítomnosť na mňa pôsobí upokojujúco,“ odpovedala.

Aj o prezidentke

Rodáčka z východu Slovenska zareagovala aj na otázky o Zuzane Čaputovej, s ktorou má jej manžel aktuálne menší „rozbroj“ kvôli balíčku opatrení, ktorý prezidentka vetovala. Matovič dokonca uviedol, že ju nemá rád!

„Žena sa nemusí do všetkého miešať a niekedy je mlčanie zlatom a za dobré veci treba bojovať,“ poznamenala.

Zároveň však priznala, že vulgárne urážať hlavu štátu je neprípustné: „Je to neospravedlniteľné, chrapúnske, nevychované a hlavne demoralizačné pre našu hodnotovú budúcnosť. Je starým dobrým pravidlom, že keď mám niečo proti svojmu bratovi/sestre, idem za ním a poviem mu to medzi štyrmi očami. Ak to nepomôže, zavolám si pomoc vo forme ďalšieho kamaráta ako svedka, autority, ktorá by mala dotyčnú osobu svojou prítomnosťou primäť k zmene pomýleného správania.“

Zastáva si manžela

Partneri stoja jeden pri druhom, to je azda odveká pravda. Ako vníma Pavlína niektoré reakcie svojho manžela? „Jedno viem, že manžel sa vytočí a nedokáže sa kontrolovať vtedy, keď sa stretne s neprávosťou, nerozumnosťou, nezodpovednosťou a so zavádzaním,“ povedala.

Do „vývrtky“ ju vedia dostať aj lži na adresu jej manžela. „Jasné, že aj mňa vytáča, keď vidím, ako niektorí bez žmurknutia oka o ňom klamú. Vtedy idem vybuchnúť. No zatiaľ som iba jednému pľuvajúcemu pánovi na bicykli povedala, že ma skoro trafil. A keď vypustil z úst vulgárne pomenovanie mužského pohlavného orgánu, zakričala som mu: Teší ma, ja som Pavla,“ pousmiala sa.

Čoho sa bojí?

Jedna z otázok bola mierená na vojnu na Ukrajine a hlavne na to, z čoho má najväčší strach. „Na rovinu? Neobávam sa tak vojny ako dehonestácie hodnôt a našej mládeže, našej budúcnosti. Napríklad im vymývajú mozog zvrátenosťami – vraj pohlavím môžu byť tým, čo chcú,“ skonštatovala Pavlína Matovičová.

„Len čakám, kedy sa niekto bude cítiť ako zvieratko či kameň, či ako v rozprávke – snehová vločka. Môžeme tomu zabrániť, len treba, aby sa ľudia nebáli priznať sa k hodnotám, lebo tie nie sú in,“ pokračovala pani Matovičová.

Frajer v Rakúsku?

Na záver sa v týždenníku Šarmu opýtali aj na fámu, že rodina Igora Matoviča býva v Rakúsku. „Opýtajte sa tých, ktorí „z overených zdrojov“ hovoria, že bývame v Rakúsku či vo Švajčiarsku. Na akej adrese? Pôjdem sa tam aspoň pozrieť. A vraj aj frajera mám z Rakúska… Len neviem, či je to dobrý človek, ako sa volá, kde býva a či je aspoň taký fešák ako môj manžel. Taká škoda,“ smiala sa Pavlína Matovičová.

