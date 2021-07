Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Matovič SCHLADIL Slovákov: Je naivné si myslieť, že si môžeme dopriať prázdniny! K mikrofónu sa počas Hodiny otázok v pléne Národnej rady (NR) SR postavil expremiér a minister financií Igor Matovič (OĽANO). 1. júl 2021 han Politika

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Matovič v parlamente zastupoval premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), na ktorého bolo vyžrebovaných viacero otázok k cestovaniu, hraniciam či karanténe. Premiér v odpovediach deklaroval, že všetky kroky vlády majú za cieľ ochrániť životy a zdravie ľudí.

Sloboda len pre zaočkovaných

Líder OĽANO pripomenul, že sa treba pripraviť na príchod tretej vlny pandémie a riziko omnoho infekčnejšieho delta variantu nového koronavírusu.

Vyhlásil, že vláda neuvažuje o povinnej štátnej karanténe, ale o domácej karanténe pre nezaočkovaných.

Poslanec Štefan Kuffa (nezaradený) sa premiéra pýtal na opatrenia na hraniciach. Odpovedal mu, že kabinet v stredu (30. 9.) prijal viaceré zásadné opatrenia s cieľom zamedziť alebo spomaliť šírenie delta variantu nového koronvírusu. Upozornil, že tento variant je omnoho nákazlivejší a človek je infekčný za kratší čas od nakazenia sa ako pri inom variante.

Poukázal i na to, že napáda i mladších a najmä nezaočkovaných. Vysvetlil, že opatrenia na hraniciach nebudú klásť prekážky zaočkovaným a podmienkami pre neočkovaných bude karanténa a test.

Poukázal na Britov

Matovič v tejto súvislosti poukázal na situáciu vo Veľkej Británii, kde delta variant spôsobil napriek vysokej miere zaočkovanosti problémy. Podotkol, že u nás je sedemkrát viac nezaočkovaných ľudí práve z rizikovej časti populácie nad 70 rokov. „Je naivné si myslieť, že si môžeme dopriať prázdniny. Ak si doprajeme teraz prázdniny a neurobíme niečo, preventívne kroky, aby sme sa chránili, potom na jeseň budeme dramaticky viac trpieť,“ podčiarkol.

Apeloval na poslancov, aby nestrašili ľudí štátnou karanténou, ktorú podľa jeho slov vláda nezvažuje.

Slová ministra

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽANO) rovnako vysvetľoval poslancom opatrenia na hraniciach. Hovorí aj o zvýšení kontroly plnenia podmienok na hraniciach. Jednou z podmienok má byť preukázanie sa COVID passom, ktorý by mal obsahovať doklad o očkovaní, o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo o negatívnom PCR teste.

„Druhou je zaregistrovanie sa v aplikácii e-hranica,“ uviedol s tým, že nezaočkovaní v nej budú musieť uviesť adresu domácej karantény.

Tá by mala trvať 14 dní, no bude možné ju ukončiť skôr, a to po negatívnom PCR teste, najskôr na piaty deň.

Deklaroval tiež, že súbežne s týmito krokmi vláda pracuje aj na ďalších, medzi ktoré patrí i e-karanténa. Na dokončení aplikácie podľa neho ďalej pracujú rezort zdravotníctva, Národné centrum zdravotníckych informácií, ale aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a ďalšie.

Zdroj: TASR