3. marec 2024 ELA Magazín Lifestyle Michal Daivd schudol 15 kíl len za 4 mesiace! Ako sa stravuje a čo VYRADIL z jedálnička? Český kráľ diskotékovej hudby Michal David (63) sa rozhodol popasovať s kilami navyše. Hoci je téma chudnutia skôr záležitosť žien, spevák podrobne opísal, čo mu pomohlo pri boji s nadváhou.

Za necelé štyri mesiace schudol neuveriteľných 15 kilogramov! A ako hovorí, spolu s manželkou „zhodili“ dvadsať. O tom, že Michal David sa rozhodol zmeniť životosprávu a urobiť niečo pre seba, hovoril pred mesiacom pre web Prima Ženy.

Svoj nový stravovací režim teraz podrobnejšie rozobral v programe Showtime a zdá sa, že mu vyhovuje a nič v ňom odvtedy nezmenil.

Stále si dopraje svoje milované víno a nový spôsob stravovania nechce nazývať žiadnou striktnou diétou. Čo teda pre chudnutie robí?

Nie je tuk ako tuk

„Povedal som si, že sa zbavím všetkých príloh, cukrov, sacharidov a lepku,“ prezradil spevák moderátorke Martine Jandovej.

„Môžem jesť všetko, jem tučné veci, smotany, syry, šaláty, mäsa, všetko… aj bôčik,“ vypočítal a dodal: „Čím viac oleja, tým lepšie. Všetci si myslia, že majú jesť tie light záležitosti, bez tuku, naopak! Všetko tučné. Akurát nesmiete dopĺňať tým pečivom, to je dôležité. A som úplne spokojný, mám strašne veľa energie,“ pochvaľuje si hitmaker Michad David.

„Skúsil som si nedávno dať len na skúšku žemľu na raňajky a celé dopoludnie mi bolo na nič. Tak som si hovoril, prečo to robím? Je mi bez sacharidov dobre, človek si strašne rýchlo zvykne. Na cukry a sladké som, našťastie, nikdy veľmi nebol, to je výhoda. Ale mám rád víno, to všetci vedia. Nie že by som bol nejaký ožrala, alebo notorik, to nie. Ale dám si rád víno na obed aj na večeru. To môžem a je to úplne v pohode. Po troch a pol mesiacoch mám dole pätnásť kíl,“ pochvaľuje si hudobník.

Chodí aj do fitka

Lepšia kondička sa Michalovi rozhodne zíde. Začal chodiť trikrát týždenne do fitka a chudnúť začal aj kvôli novým projektom.

"Pripravujem nový album a nový videoklip k prvému singlu, ktorý budeme točiť na Tenerife. Bude ho točiť ako režisér Sagvan Tofi. Album natáčam v Londýne av Los Angeles, polovicu tých pesničiek točím s kapelou spevákov Robbieho Williamsa a Jamesa Blunta. Som zvedavý, čo na to ľudia povedia, pretože to, čo pripravujem, je úplne iné, než na čo sú odo mňa ľudia zvyknutí. Tak uvidíme,“ dodáva.

Zdroj: Dnes24.sk