15. máj 2022 Monika Hanigovská Magazín Miláčik, bolí ma hlava: To nie je výhovorka! PREČO trpia ženy DVAKRÁT častejšie ako muži? Bolí vás často hlava? Dobrou správou je, že poznáme potenciálne spúšťače, a tak vieme bolesť utlmiť a zmierniť.

Trápi vás častejšie pulzujúca bolesť hlavy, a stretávate sa preto s nepochopením? Obracia sa na vás rodina, priatelia či kolegovia s otázkami ako: Zase ťa bolí hlava? Prečo ťa bolí? Už si bola u doktora?

Niektorí si popritom ešte vypočujú prednášku o tom, čo by mali a nemali robiť. No dobrou správou je, že odborníci hľadali odpoveď na to, prečo ženy bojujú s bolesťou hlavy.

„Zabudnutá“ epidémia zameraná na ženy

Najnovšia štúdia publikovaná v odbornom časopise The Journal of Headache and Pain naznačuje, že bolesť hlavy je prekvapivo rozšírená a postihuje ľudí na celom svete.

„Bolesť hlavy je podľa mňa zabudnutou epidémiou,“ povedala pre portál TODAY Gayatri Devi, doktorka a profesorka neurológie.

Vedci zistili, že bolesťou hlavy trpí dvakrát viac žien ako mužov. „Akokoľvek to môže byť frustrujúce, na tieto bolesti existujú spôsoby, ako zvládnuť nepríjemné symptómy,“ dodala profesorka neurológie.

